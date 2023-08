Izjemen debi slovenskega najstnika, za las zgrešil polfinale

Danes je na svetovnih prvenstvih debitiral komaj 19-letni slovenski atlet iz Celja Matic Ian Guček. Na SP v Budimpešti je nastopil v prvem predteku na 400 metrov z ovirami, ob aktualnem svetovnem prvaku, Brazilcu Alisonu Dos Santosu. V svoji skupini se ni uvrstil na prva štiri mesta, ki so vodila v polfinale, je pa dolgo trepetal, če mu bo preboj med najboljšo šestnajsterico uspel po času. Naposled mu žal ni uspelo, vseeno pa je bil to debi, ki je dal mladeniču lepo spodbudo.

Debitantski nastop mladega slovenskega atleta Matica Iana Gučka med svetovno elito je bil dramatičen in napet. 19-letni Celjan je v prvi kvalifikacijski skupini teka na 400 metrov z ovirami zabeležil čas 49,40, v cilj prišel peti, za branilcem naslova prvaka, Brazilcem Alisonom Dos Santosom, pa Francozom Ludvyjem Vaillantom, Švicarjem Julienom Bonvinom ter Kitajcem Zhiyujem Xijem.

Neposrednega preboja v polfinale se tako ni razveselil, je pa nato še dolgo v čakalnici spremljal dogajanje in upal, da mu bo napredovanje uspelo po času. Ko je v četrti predtekmovalni skupini Čeh Vit Müller tekel tri stotinke sekunde hitreje od edinega slovenskega tekmovalca v nedeljskem sporedu 19. svetovnega prvenstva, je bilo jasno, da je za mladega Celjana prvenstva konec.

Dolgo trepetal, naposled ostal brez polfinala

Bilo je napeto, nam je priznal po tekmi. "Ja, z nastopom pa sem zadovoljen, tekel sem drugi najboljši čas v karieri, škoda edino, da sem zadel osmo oviro. Tisto me je malo vrglo iz ritma, ampak ne glede na to sem odtekel dober čas. Za mano je torej dobra tekma," je v mešani coni pod tribunami Nacionalnega atletskega stadiona v Budimpešti razlagal slovenski državni prvak. "Tudi vzdušje na stadionu je bilo izjemno, nisem si mislil, da bodo tribune tako polne že zjutraj. Skratka, imam odlično izkušnjo," je še dodal.

V Budimpešti je le za 15 stotink sekunde zgrešil polfinale. Foto: Peter Kastelic/AZS

Prav nabiranje izkušenj je pred odhodom na prvenstvo označil za svoj glavni cilj. In kaj si bo najbolj zapomnil o svojem prvem teku na svetovnem prvenstvu? "Mislim, da sem odnesel veliko, tekel sem z eno izmed legend tega športa in videl, kako lahkotno gre on čez te ovir. Spoznal sem, da bo treba dati še kar nekaj treningov skozi, da bi se lahko vsaj približal njegovi ravni," pravi, zadovoljen z napredkom, ki ga je naredil v zadnjem času.

Lani podrl 42 let star slovenski rekord

"Povprečje letošnje sezone je veliko boljše kot lani. Lani sem odtekel en čas pod 49, preostali moji izidi so bili 49,8, 49,9, zdaj pa imam povprečje 49,5. In to je najbolj pomembno, da se povprečje znižuje, tisti hitri časi pa bodo že prišli." Avgusta lani je na atletskem mitingu v Caliju v Kolumbiji tekel 48,91 in s tem podrl kar 42 let star državni rekord Roka Kopitarja. Zdaj ima še veliko višje cilje.

Po ognjenem krstu med svetovno elito, kjer je uvrstitev v polfinale zgrešil za pičlih 15 stotink sekunde, pa je dobil tudi odličen vpogled v to, kaj mu še manjka do preboja v svetovno elito tekačev na 400 metrov z ovirami. "Manjka mi še nekaj let treningov in pa nekaj izkušenj s takšnih velikih tekmovanj. Ampak sem še mlad in imam čas, da vse to še pridobim," pravi. Pridobiti mora še nekaj moči, posvetil pa se bo tudi tehniki. Trenutno med ovirami opravi 14 korakov, to število bo poskušal znižati na 13, da bo njegovo preskakovanje ovir bolj tekoče, pa da morda tudi prihrani nekaj energije. "A treba je predvsem najti udobno rešitev, za vsakega je drugače. Dos Santos, denimo, naredi le 12 korakov, a je tudi visok skoraj dva metra. Tu ni enotnega merila, za vsakega je malo drugače," nam je še povedal eden največjih upov slovenske atletike.

"Najbolj pomembno je, da se povprečje znižuje, tisti hitri časi pa bodo že prišli." Foto: Peter Kastelic/AZS

Svetovni rekorder še zadržan

Branilec naslova svetovnega prvaka iz lanskega Eugena Dos Santos je bil z 48,12 prepričljivo najhitrejši v kvalifikacijah, še najbolj se mu je z 48,27 približal Francoz Vaillant, s tretjim najboljšim časom pa je presenetil Nemec Joshua Abuaku, ki je z 48,32 postavil osebni rekord. Svetovni rekorder, dvakratni svetovni prvak in olimpijski zmagovalec iz Tokia 2021, Norvežan Karsten Warholm, je bil še zadržan, z 48,76 je bil šele 16. Guček je sicer postavil svoj najboljši izid sezone. Polfinale teka na 400 m z ovirami bo na sporedu v ponedeljek, ko bo kolajno v Budimpešti lovil tudi slovenski metalec diska Kristjan Čeh.

