Čehu se po razburljivem dnevu obeta neizprosen boj za medaljo

Aktualni svetovni prvak v metu diska Kristjan Čeh je opravil s kvalifikacijami za finale na svetovnem prvenstvu v Budimpešti. V svoji drugi kvalifikacijski skupini je imel najboljši dosežek, a skupno tretjega, saj sta v prvi od njega dlje zalučala disk Šved Daniel Stahl in Litovec Mykolas Alekna. V ponedeljkovem finalu, ki se bo začel ob 20.30, se sodeč po dosežkih v kvalifikacijah obeta neizprosen boj za odličja. Prvo zlato medaljo na 19. svetovnem prvenstvu v atletiki v Budimpešti je osvojil Španec Alvaro Martin. Zmagal je v boji na 20 kilometrov. Tekmovalci so se zaradi močne nevihte v boj za odličja z dveurno zamudo.

Kvalifikacije diska 1. Daniel Stahl (Šve) 66,25 m

2. Mykolas Alekna (Lit) 66,04 m

3. Kristjan Čeh (Slo) 65,95 m

4. Traves Smikle (Jam) 65,71

5. Lukas Weisshaidinger (Avt) 65,61

6. Andrius Gudžius (Lit) 65,50

7. Fedrick Dacres (Jam) 65,45

...

Branilec naslova v metu diska Kristjan Čeh je preizkusil štadion v Budimpešti in v soboto trikrat vrgel disk v kvalifikacijah. Najboljši dosežek mu je uspel pri prvem metu, ko ga je zalučal 65,95 metra. Pri drugem ga je vrgel 65,18, pri tretjem 65,29 metra. V svoji skupini je bil najboljši, a ne med vsemi kvalifikanti.

V prvi kvalifikacijski skupini je namreč najdaljši met uspel Švedu Danielu Stahlu, ki pa je sicer tako kot Čeh krepko zaostal za svojim najboljšim letošnjim izzidom 71,45 m. V kvalifikacijah mu je uspela daljava 66,25 metra. Drugi najboljši dosežek je imel Litovec Mykolas Alekna, ki je disk zalučal 66,04 metra - njegov najboljši letošnji izid je 71 metrov.

Čeh je imel pred SP najboljši izid sezone na svetu, za izenačenje na četrtem mestu na večni lestvici v zgodovini discipline je v estonskem mestu Jöhvi 16. junija z 71,86 metra izboljšal svoj slovenski rekord.

Veliki finale bo v ponedeljek ob 20.30, v katerem se obeta neizprosen boj za medaljo. Osmi Alex Rose je denimo za Čehovim tretjim izidom zaostal za zgolj 69 centimetrov.

V hoji na 20 kilometrov je dvakratni evropski prvak Alvaro Martin osvojil svoje prvo odličje na SP, ko je dosegel izid sezone na svetu in z 1:17:32 ugnal Šveda Perseusa Karlströma (1:17:39), bron je osvojil Brazilec Caio Bonfim (1:17:47).

Špancu sta se najbolj približala Šved in Brazilec. Foto: Reuters

Zaradi močne nevihte s strelami so tekmovanje v hoji začeli v središču madžarske prestolnice dve uri pozneje, kot je bilo načrtovano, prav tako so prestavili dopoldanske kvalifikacije na stadionu nacionalnega atletskega centra in se bodo končale sredi popoldneva.