Državni rekorderki zdravi in motivirani potujeta na SP z visokimi cilji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski srednje- in dolgoprogašici Maruša Mišmaš Zrimšek (3.000 m zapreke) in Klara Lukan (5.000 m) sta pred prihajajočim svetovnim prvenstvom v Budimpešti veseli predvsem tega, da v tej sezoni nimata težav s poškodbami. Lukanova se je po tem, ko je morala lansko SP v ZDA spremljati le po televiziji, letos vrnila odlično in že izboljšala svoj državni rekord.