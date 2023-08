Že odštevamo dneve do naslednjega velike športnega spektakla, na vrsti so atleti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovna prvenstva si sledijo eno za drugim. Včeraj se je končalo kolesarsko v Glasgowu, v soboto se že začenja atletsko v Budimpešti. V madžarski prestolnici pričakujejo več kot 2.100 tekmovalcev iz 202 držav, slovenske barve bo zastopalo enajst atletinj in dva atleta. Ptujski orjak Kristjan Čeh bo v metu diska branil zlato iz lanskega svetovnega prvenstva v Eugenu v ZDA, naša kandidatka za odličje je tudi skakalka ob palici Tina Šutej, ki je v Oregonu zasedla četrto mesto.

Devetnajsto svetovno prvenstvo v atletiki bo od 19. do 27. avgusta potekalo na novozgrajenem stadionu madžarskega Nacionalnega atletskega središča v Budimpešti, ki bo za ta športni spektakel sprejel 35 tisoč gledalcev, nato pa ga bodo zmanjšali na kapaciteto 15.000 gledalcev.

Obeta se izjemen spektakel

Obeta se izjemen športni spektakel, prireditelji pričakujejo 38 od 44 nosilcev zlatih odličij iz lanskega prvenstva v ZDA, med temi tudi glavnega slovenskega aduta Kristjana Čeha. Ta je lani v Eugenu zmagal z 71,13 metra dolgim metom, dobro formo pa je pred odhodom na Madžarsko potrdil tudi pred dnevi z zmago na atletskem mitingu Jöhvi v Estoniji, kjer je orodje vrgel 69,99 metra.

Kristjan Čeh bo v Budimpešti branil zlato iz Eugena. Foto: Bojan Puhek

Čeh bo napadal svoj drugi naslov svetovnega prvaka, medtem ko bosta jamajška superzvezdnica Shelly-Ann Fraser-Pryce in poljski metalec kladiva Pawel Fajdek lovila že šesto zmago na svetovnih prvenstvih. Prva je lani v Oregonu v teku na 100 metrov slavila z rekordom prvenstev (10.67).

Na tekmovanje so prijavljeni tudi svetovni rekorderji, Ryan Crouser (met krogle), Mondo Duplantis (skok ob palici), Faith Kipgeyon (tek na 1500 m) in Yulimar Rojas, odlična venezuelska troskokašica, aktualna olimpijska prvakinja, ki je rekordno znamko, 15,67 metra preskočila prav v Tokiu leta 2021. Z Rojasovo se bosta v Budimpešti spopadli tudi slovenski tekmovalki v tej disciplini Neja Filipič in Eva Pepelnak.

Za medaljo bo bržčas potreben državni rekord

Poleg Čeha Slovenci največ pričakujemo tudi od naše najboljše skakalke ob palici Tine Šutej. V Eugenu se ji je medalja izmuznila, zato pa je srebrno osvojila letos na evropskem dvoranskem prvenstvu v Turčiji. V hudi konkurenci bo za odličje bržčas morala skočiti osebni in državni rekord, njen trenutni (4,76 m na prostem) na lanskem SP ne bi zadoščal za stopničke, bronasta Avstralka Nina Kennedy je preskočila 4,80 metra, Američanki, ki sta osvojili zlato in srebrno odličje, Katie Nageotte in Sandi Morris, pa še pet centimetrov več. A ambiciozna 34-letna v Celju živeča Ljubljančanka si je za cilj zadala tudi preseči mejo petih metrov.

Tina Šutej in Anita Horvat sta na letošnjem dvoranskem evropskem prvenstvu v Turčiji osvojili srebrni odličji. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Odlično v svoji novi disciplini – iz teka na 400 metrov je na dvakrat daljšo razdaljo presedlala šele v lanski sezoni – naglo napreduje tudi Anita Horvat. Junija letos je v Turkuju na Finskem že tekla osebni rekord 1:58,73, lani je z 1:59,83 v finalu osemstotice v Oregonu zasedla sedmo mesto. Osebni rekord je letos izboljšala tudi 22-letna skakalka v višino Lia Apostolovski, ki je pred desetimi dnevi v Heilbronnu v Nemčiji preskočila 1,95 metra in zdaj na domači večni lestvici zaostaja le za državno rekorderko Britto Bilač (200 cm). Lani se je v Oregonu prebila v finale in zasedla 12. mesto.

Maruša Mišmaš Zrimšek je na lenskem SP v finalu teka na 3000 m zapreke zasedla 14. mesto. Foto: Reuters

V lov za finali

Medtem ko bo poleg Čeha v moškem delu slovenske reprezentance le še Matic Ian Guček, ki bo tekmoval v teku na 400 metrov z ovirami, je ženski del naše izbrane vrste veliko močnejši. Ob že omenjenih petih dekletih bodo finala lovile še Maruša Mišmaš Zrimšek v teku na 3000 m z zaprekami, pa Klara Lukan v teku na 5000 metrov, Nika Glojnarič na 100 m z ovirami in Agata Zupin na 400 m z ovirami. V maratonu bo nastopila Neja Kršinar.

Mišmaš Zrimškova, Lukanova in Zupinova so državne rekorderke v svojih disciplinah, prav tako kot tudi metalka kopja Martina Ratej, ki se je pri 41 letih vrnila v reprezentanco po odsluženi dopinški kazni. Ratejeva je najboljšo slovensko znamko postavila leta 2010 v Dohi, ko je kopje vrgla 67,16 metra. S takšnim metom bi lani v Oregonu zanesljivo osvojila zlato kolajno, konec letošnjega julija pa je v Avstriji zmogla 60,52 m, kar bi na lanskem SP zadoščalo za osmo mesto.

