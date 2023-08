Deset dni pred prvenstvom Čeh potrdil dobro formo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Centimeter je bilo pod 70 metri v četrti seriji. Sem zelo zadovoljen, tehnično sem naredil najboljše mete v zadnjem obdobju. Napredek sem prikazal, štiri mete sem imel prek 68 metrov. Od prejšnje tekme v diamantni ligi v Londonu je že mesec dni, zato je bilo dobro opraviti tekmo. Tako imam pred SP en tekmovalni nastop. To je dobro tako v psihičnem pogledu kot tudi v luči priprav na SP, saj je tekma nekaj povsem drugega kot trening," je povedal Kristjan Čeh.

Tekmoval je v Jöhvi, kje je 16. junija letos z 71,86 metra izboljšal svoj slovenski rekord. To je še vedno najboljši izid sezone na svetu, s katerim je izenačen na četrtem mestu v zgodovini discipline. V zadnjem času precej časa preživi v Estoniji, kjer tudi trenira in od koder prihaja njegov trener Gerd Kanter, nekdanji olimpijski in svetovni prvak. Prvi na svetu je Čeh postal lani na prvenstvu v Eugenu v ZDA.

"Ne čutim kakšne posebne obremenjenosti. Na SP bom šel z enakim ciljem, kot sem šel na prvenstvo v ZDA lani. Tja bom šel zato, da prikažem dobre mete, tehnično čim boljše, ker bo potem disk letel daleč. Seveda grem tja tudi zato, da ubranim naslov. V glavi pa bom imel predvsem to, da mete tehnično opravim kar najbolje. Prav delu na tehniki sva s trenerjem posvetila največ pozornosti, saj sem imel na prejšnjih nekaj tekmah slabše nastope. Sedaj imam stabilno tehniko, tako, kot sem jo imel na začetku sezone," je pojasnil Čeh.

Na SP bo iz Tallinna v Estoniji odpotoval 17. avgusta, dva dni pozneje bo imel kvalifikacije, 21. avgusta pa bo finale v metu diska. Bo prvo ime trinajstčlanske slovenske reprezentance.