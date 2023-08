Belorusinja, ki je 2021 pobegnila z OI, lahko nastopa za Poljsko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Leta 2021 je z olimpijskih iger pobegnila in zaprosila za azil na Poljskem. Zdaj lahko nastopa za Poljsko.

Foto: Guliverimage

Nekdanja beloruska sprinterka Kristina Timanovska, ki je spektakularno pobegnila z olimpijskih iger leta 2021 v Tokiu in zaprosila za azil, zdaj lahko nastopa za Poljsko. Šestindvajsetletnica je novico danes sporočila prek Instagrama in objavila ustrezno pismo Svetovne atletike.

Timanovska, ki se je uprla domnevni prisilni vrnitvi v domovino z olimpijskih iger v Tokiu in poiskala pomoč Mednarodnega olimpijskega komiteja, bo zdaj po pridobitvi humanitarnega azila nastopala za Poljsko.

Ob novici je objavila tudi pismo, v katerem pristojna komisija krovne mednarodne atletske zveze potrjuje, da se je čakalna doba za spremembo državljanstva v njenem primeru skrajšala s treh na dve leti.

Timanovska bo že lahko nastopila na prihajajočem svetovnem prvenstvu od 19. do 27. avgusta v Budimpešti. Foto: Reuters

Od danes je tako Timanovska na spletni strani svetovne zveze navedena kot Poljakinja.

To pomeni, da bo Timanovska že lahko nastopila na prihajajočem svetovnem prvenstvu od 19. do 27. avgusta v Budimpešti. Prav tako pa bo imela pravico do nastopa tudi na olimpijskih igrah leta 2024 v Parizu.