Reprezentanca že dolgo ni bila tako močna, napovedujejo pa eno medaljo

"Tako številčne ekipe slovenska atletika na velikih tekmah nima pogosto," je pred odhodom 13-članske slovenske atletske reprezentance na svetovno prvenstvo, ki se bo v Budimpešti začelo v soboto, povedal predsednik strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije (AZS) Albert Šoba. V reprezentanci, ki se bo na največjem atletskem tekmovanju leta borila od 19. do 27. avgusta, je 11 tekmovalk in le dva tekmovalca, a eden od teh, metalec diska Kristjan Čeh, je tudi glavni slovenski adut za odličje.

"Reprezentanca je zelo močna, pričakujemo seveda medaljo. Imamo Čeha, še nekaj atletinj je sposobnih stopiti na zmagovalni oder. Sam bom bolj rezerviran, napovedujem eno medaljo in tri, štiri uvrstitve v finale. Želim si tudi, da bi bilo čim manj neprijetnih presenečenj," je danes na novinarski konferenci v Ljubljani še povedal Albert Šoba.

Ekipa za Budimpešto Poleg Kristjana Čeha bo na SP v moški konkurenci nastopil le še debitant Matic Ian Guček, slovenski rekorder v teku na 400 m z ovirami, med atletinjami pa lahko največ pričakujemo od Tine Šutej (skok ob palici) in Anite Horvat (800 m), slovenske barve pa bodo zastopale še Maruša Mišmaš Zrimšek (3000 m z zaprekami), Klara Lukan (5000 m), Neja Kršinar (maraton), Nika Glojnarič (100 m z ovirami), Agata Zupin (400 m z ovirami), Lia Apostolovski (skok v višino), Neja Filipič in Eva Pepelnak (obe troskok) ter 41-letna veteranka Martina Ratej (met kopja).

Albert Šoba: Napovedujem eno medaljo in tri, štiri uvrstitve v finale. Foto: Peter Kastelic/AZS

"Ekipa je več kot odlična, vedno smo imeli enega, dva ali tri izstopajoče posameznike, take širine, kot jo imamo tokrat, pa še ne. Vemo, kaj Čeh pomeni v svetovnem merilu, čeprav je daleč od tega, da bi bila njegova kolajna samoumevna. Tudi Šutejeva bi lahko stopila na zmagovalni oder, Horvatova je tudi napovedala boj za medaljo. Potem pa so še Mišmaš Zrimškova, Lia Apostolovski, omenjene so bile finalistke SP že lani, tu sta še Lukanova in najbolj izkušena v ekipi Ratejeva, vse so kandidatke za finale," pa je poudarila vodja slovenske reprezentance Marija Šestak, še vedno državna rekorderka v troskoku.

Atletskim klubom je bilo prizanešeno, Agati Zupin pa ne

Primož Feguš je poročal, da so jo slovenski atletski klubi in njihovi stadioni v nedavnih poplavah odnesli srečno. Foto: Peter Kastelic/AZS Tudi predsednik AZS Primož Feguš ne pomni, kdaj je bila slovenska reprezentanca za SP tako številčna, spomnil pa se je tudi na žrtve nedavnih grozovitih poplav, izrazil sočutje z vsemi prizadetimi, poročal pa tudi, da so jo slovenski atletski klubi in njihovi stadioni tokrat odnesli srečno. "Težave pa so imeli posamezni športniki in njihove družine," je še povedal.

Ena od teh je bila žal Agata Zupin, ki je na predstavitvi manjkala. "V Komendi smo imeli v poplavah veliko težav, pri nas je uničena klet in vse, kar je bilo v njej. Skušali smo rešiti fitnes in znositi ven opremo, a je voda tako hitro prišla, da to ni bilo mogoče. Bivalni prostori pa so na srečo ostali celi. V tem času sem pomagala, kolikor sem lahko, se pri tem malo prehladila ter me pred SP čaka še pregled zaradi vnetja ušes," je povedala za STA.

Feguš je danes izročil tri medalje, priborjene na evropskih igrah pred mescem in pol na Poljskem. Tam je potekalo tudi ekipno EP in ni bilo podelitev. Odličja, ki so prišla po pošti, so osvojili Čeh (zlato), Šutejeva (srebro) in Mišmaš Zrimškova (srebro).

Kristjan Čeh se je oglasil iz Talina. Foto: Peter Kastelic/AZS

Čeh odhaja po zlato, Šutejeva in Horvatova ciljata na kolajni

Na prihajajočem svetovnem prvenstvu bo prvi adut slovenske vrste Kristjan Čeh, ki bo branil naslov prvaka iz lanskega Eugena. V zadnjem času dviguje formo, na mitingu v Estoniji, kjer te dni trenira in se je zato v Ljubljano javil prek videopovezave, se je pred dnevi tudi že približal 70 metrom, zato bo na Madžarsko odpotoval z zelo jasnim ciljem. "Moj prvi cilj je, da ubranim naslov svetovnega prvaka. Sposoben sem dobro nastopiti," pravi ptujski orjak.

Z željo po medalji se v madžarsko prestolnico podajata tudi Tina Šutej in Anita Horvat.

