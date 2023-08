Kristjan Čeh glavni favorit za zlato: Pritiska še ne čutim

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Moj prvi cilj je, da ubranim naslov svetovnega prvaka," slab teden pred začetkom svetovnega prvenstva v Budimpešti pravi najboljši metalec diska na svetu. Letos je na mitingu v Jöhviju v Estoniji z 71,86 metra izboljšal svoj osebni in državni rekord, to pa je bil tudi najdaljši met sezone. V madžarsko prestolnico tako 24-letni ptujski orjak odhaja kot glavni favorit za zlato medaljo.

Na 19. svetovnem prvenstvu se obeta imeniten spopad najboljših metalcev diska, slovenski šampion Kristjan Čeh bo branil zlato odličje iz lanskega Eugena, a mu bodo drugo zaporedno zmagoslavje poskušali preprečiti še nekateri izvrstni konkurenti. "Konkurenca je velika, pet jih je letos vrglo več kot 70 metrov, sezona v metu diska je izjemna. Daniel Stahl je vselej velik izziv, Alekna prav tako, Gudžius tudi zna biti. Kar nekaj nevarnih tekmecev bo," se Čeh zaveda, da mu na Madžarskem ne bo nič podarjeno.

Šved bo izjemno motiviran

Švedski šampion Daniel Stahl, olimpijski (Tokio 21) in svetovni prvak (Doha 2019), ima letos z 71,45 metra drugi najboljši dosežek sezone in bo v Budimpešti izjemno motiviran, da popravi vtis z lanskega SP, ko je v Oregonu osvojil le leseno kolajno s četrtim mestom. Stahlov osebni rekord iz leta 2019 znaša 71,86 metra, kar je četrti najdaljši met vseh časov, ki pa ga je Čeh letos izenačil. S tem dosežkom se poleg Slovenca in Šveda lahko pohvali še Jurij Dumčev, že pokojni metalec Sovjetske zveze, ki je disk 71,86 metra vrgel davnega leta 1983 v Moskvi.

Daniel Stahl je lani na SP v Eugenu ostal brez odličja, letos ima drugi najboljši izid sezone. Foto: AP / Guliverimage

Trojica (še) nedosegljiva za današnje šampione Tretji najboljši met vseh časov si lasti Čehov trener, slavni estonski atlet Gerd Kanter. Ta je disk leta 2006 v Helsingborgu na Švedskem zalučal kar 73,38 metra. Drugi na večni lestvici je legendarni litovski metalec Virgilius Alekna. Leta 2000 je v domačem Kaunasu orodje vrgel 73,88 metra, svetovni rekorder pa je Jürgen Schult iz nekdanje Nemške demokratične republike, ki je leta 1986 v Neubrandenburgu kot edini Zemljan presegel 74 metrov (74,08).

Litovska nevarnost

Če je Čeh varovanec nekdanjega olimpijskega in svetovnega prvaka Kanterja, pa je tudi eden njegovih največjih konkurentov povezan z zgodovino tega športa. Gre seveda za Mykolasa Alekno, sina litovske legende in drugega najboljšega metalca diska v zgodovini, Virgiliusa. Komaj 20-letni Mykolas je bil na lanskem SP v ZDA drugi, letos pa ima z 71 metri tretji najboljši dosežek sezone. Čeh je kot nevarnega tekmeca izpostavil še enega Litovca Andriusa Gudžiusa, ki je na lanskem SP osvojil bron, a ta letos še ni pokazal šampionske forme, njegov najboljši met je 67,66 metra.

Sta pa 70-metrsko znamko letos presegla še dva metalca, Avstrijec Lukas Weisshaidinger (70,68) in Alex Rose s Samoe (70,39).

20-letni Mykolas Alekna je na SP 2022 osvojil srebrno odličje. Foto: Reuters

"Mislim, da sem sposoben vreči zelo, zelo daleč"

Čeh, ki zadnje priprave na SP opravlja v svoji bazi v Estoniji in se bo proti Madžarski odpravil v četrtek, se bo osredotočil le nase. "Pokazati želim dobro tekmo, kar pa sem sposoben. Pripravljen sem dobro. Ne glede na to, da sem imel nekaj prejšnjih tekem malo slabših, sem na zadnji v Estoniji, deset dni pred kvalifikacijami na SP, pokazal, da sem sposoben vreči daleč. Imel sem štiri mete čez 68 metrov, skoraj sem vrgel 70 metrov, le en centimeter mi je zmanjkal. Skratka, dobro sem pripravljen, pričakujem veliko, mislim, da sem sposoben vreči zelo, zelo daleč," pravi.

Že prvi dan prvenstva, v soboto, 19. avgusta, ga čakajo kvalifikacije. V teh si želi nastop na tekmi zagotoviti z enim metom, kot je to storil pred letom dni v ZDA: "Upam, da bo tako kot lansko leto, enkrat 68 metrov in nato hitro domov." V ponedeljek, 21. avgusta, bo že finale. "Čas gre zelo hitro, zavedam se, da je SP zelo blizu, ampak ne čutim nekega velikega pritiska. Vsaj za zdaj še ne. Osredotočen sem na tekmo, s ciljem, da pokažem lepe tehnične mete."

Preberite še: