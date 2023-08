Začenja se atletski spektakel v Budimpešti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes na novozgrajenem stadionu Nacionalnega atletskega središča v Budimpešti že potekajo prve tekme 19. svetovnega prvenstva v atletiki. To je največji športni dogodek v novejši zgodovini Madžarske, gosti pa več kot dva tisoč športnikov iz 202 držav. Slovenske barve zastopajo dva atleta in 11 atletinj, največ pa stavimo na našega metalca diska Kristjana Čeha, ki v madžarski prestolnici brani naslov svetovnega prvaka.

Za slovenske ljubitelje atletike bo zanimiv dan že danes, ko našega prvega aduta za kolajno Kristjana Čeha čakajo kvalifikacije v metu diska. O tem, da se mu bo zanesljivo uspelo uvrstiti v ponedeljkov finale, sploh ne dvomimo, sam si želi, da bi si finale priboril z enim samim metom, kot mu je to uspelo pred letom dni na SP v ameriškem Eugenu, kjer je kasneje osvojil svoj prvi naslov svetovnega prvaka.

Tina Šutej na delu že v nedeljo

V nedeljo bo na delu še drugi slovenski atlet, mladi debitant na svetovnih prvenstvih Matic Ian Guček, ki ga že v dopoldanskem delu čaka prvi krog kvalifikacij v teku na 400 metrov z ovirami. Guček bi, če se mu uspe uvrstiti v polfinale, tekel tudi v ponedeljek, ko bo kvalifikacije začela naša najboljša skakalka ob palici. Tina Šutej je lani na SP v Eugenu končala na četrtem mestu, letos pa si želi kolajne.

Tina Šutej si želi kolajne. Foto: Peter Kastelic

Za to bo morala bržčas izboljšati svoj osebni in državni rekord (4,76 m) in prav s tem ciljem je tudi odpotovala v Budimpešto. V ponedeljek prvi tek prvenstva čaka tudi Agato Zupin na 400 metrov z ovirami. Prebiti se želi vsaj v polfinale, ki bo dan kasneje, v torek, 22. avgusta, takrat pa bo na delu še ena debitantka, Nika Glojnarič, ki bo tekmovala na 100 metrov z ovirami.

Pestra sreda

Nadvse pestra bo za slovenske tekmovalke sreda. Takrat kvalifikacije v teku na 800 metrov čakajo Anito Horvat, dobitnico srebrnega odličja z letošnjega dvoranskega evropskega prvenstva v Istanbulu, ki je pred potjo na Madžarsko ambiciozno napovedala boj za medaljo. Skozi kvalifikacijsko sito se bodo v sredo poskušale prebiti še metalka kopja, 41-letna veteranka Martina Ratej, pa debitantka na dolge proge Klara Lukan (5000 m), troskokašici Neja Filipič in Eva Pepelnak ter še ena dolgoprogašica Maruša Mišmaš Zrimšek (3.000 m z zaprekami).

Anita Horvat je na Madžarsko pripotovala z visokimi cilji. Foto: Reuters

V četrtek zvečer bosta na sporedu finala v tekih na sto in 400 metrov z ovirami, upamo, da vsaj z Agato Zupin, če že od mladega Gučka česa takšnega še ne moremo pričakovati, v petek dopoldne pa kvalifikacije začenja naša skakalka v višino Lia Apostolovski. V sredo bodo kolajne delili še v ženskem troskoku (Filipič, Pepelnak) ter metu kopja, kjer v finalu pričakujemo Martino Ratej. Zvečer bo polfinalna poslastica ženskega teka na 800 metrov in ne dvomimo, da bo v tem blestela tudi Anita Horvat.

Zanimiv tudi zaključek SP

Že ob 7. uri zjutraj v soboto na predzadnji dan 19. svetovnega prvenstva v atletiki se bo na 42-kilometrsko maratonsko razdaljo podala še ena slovenska debitantka na velikih tekmovanjih Neja Kršinar, zvečer pa bo finale teka na pet tisoč metrov, kjer pričakujemo tudi državno prvakinjo na tej razdalji Klaro Lukan.

Tudi Maruša Mišmaš Zrimšek ima načrt. Foto: Anže Malovrh/STA

Prvenstvo se bo končalo v nedeljo, ko bodo na sporedu tudi finali ženskega skoka v višino, ženskega teka na 800 metrov in ženskega teka na tri tisoč metrov z zaprekami. Upamo, da bomo takrat pesti lahko stiskali za vse tri slovenske tekmovalke v teh disciplinah, Lio Apostolovski, Anito Horvat in Marušo Mišmaš Zrimšek. Glede na njihove dozdajšnje izide jih v finalu vsekakor pričakujemo.

Slovenska reprezentanca: Kristjan Čeh (disk), Tina Šutej (skok ob palici), Anita Horvat (800 m), Maruša Mišmaš Zrimšek (3000 m zapreke), Klara Lukan (5000 m), Neja Kršinar (maraton), Nika Glojnarič (100 m ovire), Agata Zupin (400 m ovire), Matic Ian Guček (400 m ovire), Lia Apostolovski (skok v višino), Neja Filipič in Eva Pepelnak (obe troskok), Martina Ratej (kopje).

Bodo padali tudi svetovni rekordi?

Na delu bo mogoče videti še številne zvezde svetovne atletike. Jamajška superzvezdnica Shelly-Ann Fraser-Pryce in poljski metalec kladiva Pawel Fajdek bosta napadala še šesti zaporedni zmagi na svetovnih prvenstvih. Ameriški metalec krogle Ryan Crouser, švedski skakalec ob palici Armand Duplantis, kenijska tekačica na srednje in dolge proge Faith Kipgeyon ter venezuelska troskokašica Yulimar Rojas utegnejo postavljati svetovne rekorde. Vsi so že zdaj lastniki najboljših znamk v zgodovini. Ameriški sprinter Fred Kerley bo poskušal v sprintu na 100 metrov ubraniti naslov iz Eugena, če mu uspe, bo prvi z dvema zaporednima naslovoma svetovnega prvaka po jamajški legendi Usainu Boltu, ki je leta 2015 v Pekingu ubranil zmago iz Moskve 2013.

Na novozgrajenem stadionu nacionalnega atletskega centra se bo v naslednjih osmih dneh borilo več kot dva tisoč tekmovalk in tekmovalcev iz 202 držav. Foto: Guliverimage

Napad na Boltov svetovni rekord v teku na 200 metrov je samozavestno napovedal še Američan Noah Lyles. Bolt je pol kroga na svetovnem prvenstvu v Berlinu leta 2009 pretekel v 19 sekundah in 19 stotinkah, Lyles trdi, da se je sposoben spustiti na 19,10. Njegov osebni rekord je za zdaj 19,31, ambicije pa ima tudi na pol krajši razdalji, kjer si je za cilj zadal 9,65. Osupljiv Boltov rekord iz Berlina, 9,58, bo bržčas še nekaj časa nedosegljiv. V Budimpešto na 100-metrski sprint z najboljšim časom sezone sicer prihaja Britanec Zharnel Hughes (9,83).

Urnik slovenskih nastopov: Sobota, 19. avgust:

Popoldanski del:

19.10 – disk (m), kvalifikacije A – Kristjan Čeh

20.40 – disk (m), kvalifikacije B – Kristjan Čeh Nedelja, 20. avgust:

Dopoldanski del:

11.25 – 400 m ovire (m), 1. krog – Matic Ian Guček Ponedeljek, 21. avgust:

Popoldanski del:

18.40, palica (ž), kvalifikacije – Tina Šutej

18.50, 400 m ovire (ž), 1. krog – Agata Zupin

19.35, 400 m ovire (m), polfinale – Matic Ian Guček (?)

20.30, disk (m), finale – Kristjan Čeh (?) Torek, 22. avgust:

Popoldanski del:

18.40, 100 m ovire (ž), 1. krog – Nika Glojnarič

20.25, 400 m ovire (ž), polfinale – Agata Zupin (?) Sreda, 23. avgust:

Dopoldanski del:

10.05 – 800 m (ž), 1. krog – Anita Horvat

10.20 – kopje (ž), kvalifikacije A – Martina Ratej

11.10 – 5000 m (ž), 1. krog – Klara Lukan

11.55 – kopje (ž), kvalifikacije B – Martina Ratej Popoldanski del:

19.10 – troskok (ž), kvalifikacije – Neja Filipič, Eva Pepelnak

19.30 – palica (ž), finale – Tina Šutej (?)

19.45 – 3000 m zapreke (ž), 1. krog – Maruša Mišmaš Zrimšek

20.40 – 100 m ovire (ž), polfinale – Nika Glojnarič (?)

21.50 – 400 m ovire (m), finale – Matic Ian Guček (?) Četrtek, 24. avgust:

Popoldanski del:

21.25 – 100 m ovire (ž), finale – Nika Glojnarič (?)

21.50 – 400 m ovire (ž), finale – Agata Zupin (?) Petek, 25. avgust:

Dopoldanski del:

10.20 – višina (ž), kvalifikacije – Lia Apostolovski Popoldanski del:

19.35 – troskok (ž), finale – Neja Filipič, Eva Pepelnak (?)

20.20 – kopje (ž), finale – Martina Ratej (?)

20.25 – 800 m (ž), polfinale – Anita Horvat (?) Sobota, 26. avgust:

Dopoldanski del:

7.00 – maraton (ž), finale – Neja Kršinar Popoldanski del:

20.50 – 5000 m (ž), finale – Klara Lukan (?) Nedelja, 27. avgust:

Popoldanski del:

20.05 – višina (ž), finale – Lia Apostolovski (?)

20.45 – 800 m (ž), finale – Anita Horvat (?)

21.40 – 3000 m zapreke (ž), finale – Maruša Mišmaš Zrimšek (?)

Spored vseh finalnih odločitev: Sobota, 19. avgust:

8:50, hitra hoja na 20 km (moški)

20:35, suvanje krogle (moški)

20:55, tek na 10.000 m (ženske)

21:47, mešane štafete 4 x 400 m (moški + ženske) Nedelja, 20. avgust:

7:15, hitra hoja na 20 km (ženske)

16:55, skok v daljino (ženske)

17:50, met kladiva (moški)

18:25, tek na 10.000 m (moški)

19:10, tek na 100 m (moški) Ponedeljek, 21. avgust:

19:40, troskok (moški)

20:30, met dirka (moški)

21:40, tek na 110 m z ovirami (moški)

21:50, tek na 100 m (ženske) Torek, 22. avgust:

19:55, skok v višino (moški)

20:20, met diska (ženske)

21:30, tek na 1.500 m (ženske)

21:42, tek na 3000 m zapreke (moški) Sreda, 23. avgust:

19:30, skok ob palici (ženske)

21:15, tek na 1.500 m (moški)

21:35, tek na 400 m (ženske)

21:50, tek na 400 m z ovirami (moški) Četrtek, 24. avgust:

7:00, hitra hoja na 35 km (moški)

7:00, hitra hoja na 35 km (ženske)

19:30, skok v daljino (moški)

20:15, met kladiva (ženske)

21:25, tek na 100 m z ovirami (ženske)

21:35, tek na 400 m (moški)

21:50, tek na 400 m (ženske) Petek, 25. avgust:

19:35, troskok (ženske)

20:20, met kopja (ženske)

21:40, tek na 200 m (ženske)

21:50, tek na 200 m (moški) Sobota, 26. avgust:

7:00, maraton (ženske)

19:25, skok ob palici (moški)

20:15, suvanje krogle (ženske)

20:30, tek na 800 m (moški)

20:50, tek na 5000 m (ženske)

21:40, štafeta 4 x 100 m (moški)

21:50, štafeta 4 x 100 m (ženske) Nedelja, 27. avgust:

7:00, maraton (moški)

20:05, skok v višino (ženske)

20:10, tek na 5000 m (moški)

20:20, met kopja (moški)

20:45, tek na 800 m (ženske)

21:10, tek na 3000 m zapreke (ženske)

21:37, štafeta 4 x 400 m (moški)

21:47, štafeta 4 x 400 m (ženske)

