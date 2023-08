Coe ostaja predsednik Svetovne atletike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvakratni olimpijski prvak v teku na 1500 m (1980, 1984) Sebastian Coe bo tudi prihodnje štiri leta vodil Svetovno atletiko. Na volilnem kongresu v Budimpešti so delegati 66-letnem Britancu, ki ni imel protikandidata, s 192 od možnih 195 glasov zaupali nov štiriletni mandat.

Coe svetovno atletiko vodi od leta 2015, glede na pravilnik zveze pa začenja svoj zadnji mandat.

"Zelo sem počaščen. Čaka me še veliko neopravljenega dela," je po izvolitvi v kongresnem centru Hungexpo povedal Coe.

Coe je že pred časom izpostavil nekatere izzive v atletiki, kjer je leto 2026 označil za zelo pomembno, saj takrat ne bo svetovnega prvenstva in olimpijskih iger, kar ponuja manevrski prostor za preizkušanje novosti.

"Kaj točno, vam še ne morem povedati. A mislim, da moramo postati hitrejši in dostopnejši za nove tehnologije. Doslej smo bili na tem področju preveč konzervativni." Tudi za prihajajoče prvenstvo je ocenil, da devetdnevno tekmovanje s tri do štiriurnim programom ni več v skladu s časom. "To si ogledajo le še puristi, kot sem sam."

Kakšni pa so srednjeročni načrti Britanca, ki je bil tudi vodja olimpijskih iger v Londonu 2012, zaenkrat še ni znano. A v športu so kopičijo namigi, da bi leta 2025 lahko kandidiral za predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja.

Volitve je vodil podpredsednik Ukrajinec Sergej Bubka, ki se po več kot dveh desetletjih umika iz neposrednega vodstva Svetovne atletike. Ta je bil še leta 2015 protikandidat za predsedniško mesto, tokrat pa ni kandidiral, saj je bilo na njegov račun izrečenih veliko kritik na račun dobrih povezav z Rusijo. Že pred časom je opustil tudi mesto predsednika ukrajinskega olimpijskega komiteja.

V soboto se bo v Budimpešti začelo tudi svetovno prvenstvo, na katerem bo nastopilo okrog 2000 športnikov iz 200 držav, ki se bodo potegovali za 49 kompletov kolajn.