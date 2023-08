"V finalu bo letelo dlje. Obeta se nam zanimiva tekma."

Le dva metalca sta v soboto pozno zvečer na atletskem stadionu v Budimpešti disk vrgla dlje od slovenskega prvaka in branilca naslova svetovnega prvaka. To sta bila znameniti Šved Daniel Stahl (66,25 m) in mladi Litovec Mykolas Alekna (66,04). Ta sta edina presegla mejo 66 metrov, a tudi ta nista dosegla predpisane kvalifikacijske norme, ki so jo prireditelji postavili pri 66,50 metrih.

Zakaj ni nihče presegel kvalifikacijske norme?

Trener Gerd Kanter ni imel pripomb na Čehovo tehniko. Foto: Peter Kastelic/AZS "Težko rečem, zakaj nihče ni presegel kvalifikacijske norme, Morda zato, ker so bile kvalifikacije tako pozno. Navajeni smo, da so dopoldne ali zgodaj popoldne. Zagotovo je temu prispevala tudi vročina, pa vetra ni bilo, kar je za nekatere kar velika težava. Mogoče je vse to vplivalo," je po kvalifikacijah razmišljal slovenski orjak, ki pa je bil z dosežkom vseeno izjemno zadovoljen.

"Bilo je kar dobro, počutil sem se sproščeno, meti so bili tehnično zelo dobri, mogoče je manjkalo malo moči, ampak v kvalifikacijah je treba vreči le toliko, da te pripelje v finale. Tudi Gerd (njegov trener Kanter, op.p.) je bil zadovoljen s tehniko, vedno je seveda mogoče metati še boljše, ampak za zdaj sem kar zadovoljen," je še povedal 24-letni Ptujčan, ki je metal v kvalifikacijski skupini B.

Je morda kalkuliral in zaradi izidov v prvi kvalifikacijski skupini varčeval z močmi? "Ne, nisem vedel za izid v skupini A. Osredotočil sem se samo na svoj met. Dva sta bila pred menoj, ampak to v kvalifikacijah ne pomeni prav veliko, v ponedeljek bo šlo vse od začetka. Zadovoljen sem s tekmo in vse je v redu," nam je še razkril.

Sproščeni meti in osredotočenost na tehniko

Zagotovo ni pokazal čisto vsega, kar zmore in zna. Cilj je bil, da meče tehnično kar se da odlično in ravno dovolj močno, da izpolni zastavljen cilj, uvrstitev v finale, torej. Oboje mu je docela uspelo, še pravi državni prvak. "Izjemno sem zadovoljen tudi s tem, da se tehnika izboljšuje. V zadnjem času sem imel s tem nekaj težav, v zadnjih dveh tednih pa je vse odlično tudi v tem pogledu."

Trikrat je disk zalučal prek 65 metrov, zaradi sproščenega pristopa pa tudi ni trošil moči, še pravi. "Nič več energije nisem izgubil, bolj kot ne sem samo še pridobil na samozavesti, vsi trije mesti so šli čez 65 metrov. Bil sem najbolj konstanten med vsemi. V finalu pa bo šlo vsekakor dlje."

Že v prvem metu je disk poletel 65,95 metra. Foto: Peter Kastelic/AZS

Zlata medalja ni kar samoumevna

Konkurenca pa se je vseeno pokazala že v kvalifikacijah. Zlata medalja nikakor ni samoumevna, opozarja slovenski šampion. "Ja, letos je res nora sezona v disku, pet nas je vrglo prek 70 metrov, trije tudi že 71. Fantje so odlično pripravljeni in menim, da bo v ponedeljek kar dobra tekma," napoveduje Čeh. Glede na kvalifikacijske dosežke bo za naslov svetovnega prvaka troboj med njim, Stahlom in Alekno, a so prek 65 metrov zanesljivo metali še Jamajčana Travis Smikle in Fedric Dacres, Avstrijec, Lukas Weisshaidinger, Litovec Andrius Gudžius ter Samoanec Alex Rose.

"V resnici čutim celo manj stresa kot v Oregonu. V glavi imam samo to, da pokažem tehnično dobre mete." Foto: Peter Kastelic/AZS Novozgrajeni stadion madžarskega Nacionalnega atletskega središča pa ni ravno najprimernejši za kakšne ekstremne daljave v metu diska, še priznava Čeh. "V Oregonu je bil stadion primernejši za met diska, spredaj je bil odprt proti vetru in je disk lepo vzdignilo. Ampak nenazadnje imamo vsi iste pogoje, tukaj je brezvetrje, kar meni ustreza. Skratka vse v redu," pravi. Zato pa je zadovoljen z oprijemom na podlagi, prvi dan prvenstva pa je bilo na stadionu tudi krasno vzdušje.

V Eugenu celo bolj napet

Kot branilec naslova svetovnega prvaka pa tudi ne čuti dodatnega pritiska, je še razkril. "V resnici čutim celo manj stresa kot v Oregonu. V glavi imam samo to, da pokažem tehnično dobre mete. Če bo dobra tehnika, dobra moč in eksplozivnost, sem prepričan, da bodo tudi meti dolgi." V nasprotju z lanskim Eugenom, kjer je imel nekaj pritožb nad nastanitvijo, je v Budimpešti zadovoljen tudi s tem, zato ni razlogov, da bi ga pri ponedeljkovem napadu na medaljo kaj motilo. Bo zlata? "Želja je, potrudil sem bom po najboljših močeh, pa bomo videli, kako bo," je odgovoril z nasmehom.

