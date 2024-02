Tudi življenje tega ženina je močno zaznamovala huda prometna nesreča

V ponedeljek, 4. marca, si boste na Planetu lahko ogledali prvo epizodo tretje sezone slovenske različice ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled, v kateri bomo spremljali šest parov na poti iskanja prave ljubezni. Neveste in ženine smo že predstavili, zdaj pa jih skozi intervjuje lahko tudi podrobneje spoznate. Ženin Marko, ki prihaja iz Srbije, nam je razkril, kakšno je bilo do zdaj njegovo ljubezensko živjenje, kakšno partnerico si želi in kako je njegovo življenje zaznamovala prometna nesreča, ki jo je doživel pri šestih letih.

Foto: Planet TV

Devetindavjsetletni Marko je vodja restavracije na Bledu. V Sloveniji živi pet let, sicer prihaja iz Srbije. Pred tem je dve leti živel na Cipru, kjer je delal kot kuhar v mehiški restavraciji. Živel je tudi v Švici. Rad ima vse, kar je povezano z motošportom. Njegova najdaljša zveza je trajala pet let. Želi si družine z najmanj tremi otroki.

Kako bi se sami opisali s tremi besedami?

Energičen, zabaven, pošten.

Kako bi opisali svoje ljubezensko življenje, preden ste vstopili v ljubezenski eksperiment?

Do zdaj je bilo zelo zanimivo z veliko spremembami (smeh).

Kako dolga je bila vaša najdaljša zveza pred šovom in kaj je bil razlog, da se zadnja zveza ni obnesla?

Moja najdaljša zveza je trajala pet let. Zadnja zveza pred šovom pa je trajala eno leto in pol. Narazen sva šla, ker sva ugotovila, da nimava skupnih življenjskih ciljev.

Kaj je po vašem mnenju razlog, da ste trenutno samski?

Preveč časa posvečam svoji službi (smeh).

Foto: Planet TV

Kakšno partnerico si želite?

Želim si dekle, ki je energično in zanimivega videza.

Kaj pri partnerici za vas ne bi bilo sprejemljivo?

Motilo bi me, če ne bi imela postavljenih ciljev v življenju. Hočem, da je samostojna in da ve, kaj hoče.

Česa vas bo najbolj strah, preden boste prvič zagledali vašo nevesto pred oltarjem?

Ni me ničesar strah (smeh).

Kaj je bila vaša najtežja življenjska preizkušnja?

Najtežji trenutki v življenju so bili, ko sem se odselil od doma in začel delati v tujini. Toda tudi tega sem se privadil. Sem pa pri svojih šestih letih imel prometno nesrečo. Voznica se je z avtomobilom zaletela vame. Celotna rehabilitacija je trajala skoraj sedem let. In ta nesreča me je vsekakor oblikovala za naprej. Verjamem, da sem tudi zaradi te izkušnje postal boljši človek.

Foto: Planet TV

Kaj je najbolj nenavadna stvar, ki ste jo naredili v imenu ljubezni?

Sem romantik, zato vedno naredim kaj norega in nenavadanega. Zato tudi v šovu od mene pričakujte nepričakovano.

Kako najraje preživljate svoj prosti čas?

Sem športnik po duši, zato so moji hobiji boks, plavanje, posebej pri srcu pa mi je avtomobilizem.

Foto: Planet TV

Ali imate kakšne dosežke s športnega področja?

Največ jih je iz otroških let, ko sem treniral vaterpolo.

Ali radi potujete?

Živel in delal sem na Cipru in v Švici, sicer pa sem obiskal tudi Egipt, Grčijo in prepotoval skoraj cel Balkan.

