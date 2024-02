Oče dvojčkov upa, da so mu strokovnjaki izbrali pravo

Sedemintridesetletni Kristijan prihaja iz Koroške. Že 18 let je redno zaposlen v istem podjetju. Njegova najdaljša zveza je bila deset let, ima dva otroka dvojčka, ki ju obožuje. Tudi sam ima brata dvojčka in še dve sestri. Veliko svojega prostega časa preživi v fitnesu. Všeč so mu aktivne ženske, ki se rade ukvarjajo s športom in zdravo živijo. Je romantičen, rad preseneti in je najbolj srečen, ko koga osreči.

Kako bi se sami opisali s tremi besedami?

Zanesljiv, iznajdljiv, pošten.

Kako bi opisali svoje ljubezensko življenje, preden ste vstopili v ljubezenski eksperiment?

Zelo pestro je bilo. Spoznaval sem dekleta in se družil z njimi, ampak to ni to.

Ste že bili poročeni? Imate otroke?

Poročen nisem bil. Imam pa dva otroka, dvojčka. Fantka in punčko.

Kako dolga je bila vaša najdaljša zveza pred šovom in kaj je bil razlog, da se ni obnesla?

Moja najdaljša zveza je bila deset let. Ob rojstvu dvojčkov sva se s partnerko povsem posvetila njima, nase pa pozabila. Tudi zato se je najina ljubezen izgubila.

Kaj je po vašem mnenju razlog, da ste trenutno samski?

Mislim, da ni konkretnega razloga. Ustrezalo mi je biti samski, da predelam določene stvari, preden se podam v novo zvezo.

Ste že bili kdaj na zmenku na slepo?

Bil sem že na zmenku na slepo in se je dobro končalo. Drugo jutro sva se zbudila pri meni doma (smeh, op. p.).

Kakšno partnerico si želite?

Všeč so mi visoka, svetlolasa dekleta s športno postavo. Karakterno pa mora biti romantična, neposredna, iskrena, ljubeča, razumevajoča in zabavna.

Česa vas bo najbolj strah, preden boste prvič zagledali svojo nevesto pred oltarjem?

Da mi strokovnjaki niso izbrali neveste, ki bi bila prava zame.

Katera je bila vaša najtežja življenjska preizkušnja?

Najtežje v življenju mi je bilo, ko umetna oploditev ni uspela in ko sem se razšel z nekdanjo partnerko.

Kaj je vaš največji življenjski dosežek, na kaj ste najbolj ponosni?

Da sem prebrodil razhod s partnerko in da grem lahko naprej.

Kako najraje preživljate svoj prosti čas?

Prosti čas najraje namenim svojima otrokoma, rad pa se odpravim tudi v fitnes.

Ali radi potujete?

Zelo rad potujem. Želim si obiskati Bali, imam pa lepe spomine na Egipt, Turčijo, Anglijo …

Kaj bi rekli, da je najbolj presenetljiva stvar o vas?

Ne vem, kaj bi vas lahko presenetilo. Morda to, da igram šah (smeh, op. p.).

