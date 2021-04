Snemanje kultne uspešnice bi se lahko končalo tragično

Med snemanjem prizora je konj skoraj padel na Mela Gibsona

Pri snemanju te epske vojne drame, ki je bila večji del snemana na Irskem, čeprav gre za zgodbo o škotskem bojevniku Williamu Wallaceu, so pomembno vlogo odigrali tudi konji. Težava je, da so konji lahko zelo nevarni, četudi so dobro izurjeni za takšno delo. Mel Gibson se je tako za las izognil hudi poškodbi. Bilo je med prizorom, kjer je moral zvezdnik pasti s konja, to pa je konja prestrašilo in se je obrnil v napačno smer, pri tem pa skoraj pristal na igralcu. Samo kaskaderju dvojniku, ki je prihitel in ga potegnil na varno, se je Gibson lahko zahvalil, da se je končalo brez poškodb.

Poročali so o številnih poškodbah na snemanju vojaških spopadov

Mel Gibson je v enem od dokumentarcev o zakulisju snemanja filma povedal, da so se v času snemanja filma začele pojavljati govorice, da je moralo kar 500 statistov poiskati zdravniško pomoč v bolnišnici, kar pa naj ne bi bilo res. Kljub številnim grobim prizorom vojnih spopadov, ki so jih posneli, se je igralski zasedbi uspelo izogniti resnim poškodbam. Mel Gibson, ki je film tudi režiral, je razkril, da so utrpeli le za nekaj zvitih gležnjev in zlomljenih nosov. Med snemanjem so namreč upoštevali stroge varnostne ukrepe, delo pa so jim olajšali disciplinirani statisti, ki so jih imeli producenti na voljo za bojne prizore. Šlo je namreč za rezerviste irske vojske, ki so upoštevali vsa navodila.

Konji v bojnih prizorih so bili mehanski

Konje v filmu vidimo tudi v bojnih prizorih, kjer trčijo v nasprotnikove čete in se nasadijo naravnost na sulice. Konji, ki so jih uporabili za snemanje prizorov teh trkov so bili mehanski. Postavili so jih na tirnice, na koncu pa je bila vzmet, da je bilo videti, kot da je konj skočil. Prvi del tovrstnih prizora so tako posneli s pravimi konji, v nadaljevanju pa so jih zamenjali z mehanskimi. Gibson je ob tem povedal, da je bil ponosen, kako realistično so bili ti prizori videti. Posnetke s snemanja je namreč moral predati inšpektorjem, ki so preiskovali, ali je bila med snemanjem kakšna žival poškodovana.

Do škotskega naglasa je Gibsonu pomagal Sean Connery

Mel Gibson je bil deležen kar nekaj neodobravanja zaradi svojega škotskega naglasa v filmu, čeprav je bil film na Škotskem sicer zelo dobro sprejet. Naglas Williama Wallacea pa bi lahko bil še precej slabši. Mel Gibson je namreč razkril, da mu je pri tem izjemno pomagala večerja v družbi legendarnega Seana Conneryja. Njegova izgovorjava besede "goulash" (golaž) naj bi Gibsonu namreč zelo pomagala, da je dobil občutek za ta naglas.

Zgodovinsko dramo Pogumno srce (Braveheart) z Melom Gibsonom, ki je osvojila kar pet oskarjev in ima na spletni stranil IMDb visoko oceno 8,3, si na Planetu lahko ogledate nocoj ob 21.20 po kvizu Piramida sreče.

