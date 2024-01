Svet RTVS dal soglasje k imenovanju Posleka za odgovornega urednika prvega programa na radiu

Direktor Radia Slovenija Mirko Štular je dejal, da je v. d. odgovornega urednika prvega programa na radiu Posleka predlagal upravi v imenovanje, ker ta radijski program nima odgovornega urednika s polnimi pooblastili že vse od 1. julija lani. Pri izrekanju mnenj je dobil natančno 50-odstotno podporo uredništva, njegova protikandidatka pa nekaj manj kot 15-odstotno, je povedal. Na razpis se je namreč poleg Posleka prijavila tudi novinarka na radiu Simeona Rogelj.

Po Štularjevem opozorilu se je poslušanost Druge jutranje kronike in Dogodkov in odmevov v času od leta 2018 do leta 2023, ko je prvi radijski program kot odgovorni urednik in zatem kot v. d. odgovornega urednika vodil Poslek, povečala za skoraj 40 odstotkov. Ob tem je treba upoštevati, da radijski medij ni več prvi medij za pridobivanje informacij, je opomnil.

Poslek je dejal, da so s sodelavci tudi v času avgustovskih poplav, vojne v Ukrajini in epidemije covid-19 dokazali, da znajo biti program za ljudi 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Okrepiti želijo sodelovanje z Multimedijskim centrom, podkasti so postali že njihov vsakdan, ustvarjajo pa tudi specializirane podkaste. V povezavi s kadrovskim področjem je medtem napovedal, da bodo reorganizirali delo in se lotili optimizacije. Kader se mora pomladiti, je prepričan.

Na seji so ob tem obravnavali dopis iz kolektiva, pod katerim pa avtorji niso navedeni poimensko. V skladu z njim naj bi se razpis razveljavil, oni pa bi podali predlog za novega kandidata. Član uprave zavoda Andrej Trček je pri tem dejal, da je imelo uredništvo v skladu z zakonom pravico predlagati svetu v soglasje svojega kandidata za odgovornega urednika, ki se je javil na javni razpis. Ne morejo pa predlagati nekoga, ki se ni prijavil, je pojasnil.

Svetnik Gregor Drnovšek, ki je predstavnik zaposlenih v svetu, je izpostavil, da ima Poslek vizijo, dobil pa je kar 50-odstotno podporo v uredništvu. Zdaj pa avtorji dopisa omenjajo možnost za tretjega kandidata. "Ne vem, kako se je ta tretji kandidat čudežno javil," je dejal. Po mnenju Roberta Pajka, ki je v svetu prav tako predstavnik zaposlenih, pa so pravila dokaj jasna. Če kandidat ne dobi podpore absolutne večine v uredništvu, o soglasju pač odloča svet. "Tudi jaz bi bil v zadregi, če bi kandidat dobil morda tretjinsko podporo, a dobil je 50-odstotno," je poudaril.

V nadaljevanju izredne seje so potrdili še spremembo pravilnika o računovodstvu, ki jo je predlagal finančni odbor. V skladu z njo sredstva, ki jih RTVS ne nameni za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje po razpisu, niso odloženi prihodki, kot je v poročilu za leto 2022 zapisalo prejšnje vodstvo zavoda. Pač pa je treba po mnenju Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije ta znesek voditi kot vračunane stroške, je povedala predsednica finančnega odbora Slavica Pečovnik.

Zveza računovodij po njenih besedah meni, da to ne morejo biti odloženi prihodki zavoda, ker že v osnovi niso prihodki zavoda, ampak so v skladu s 17. členom zakona o Slovenskem filmskem centru prihodki nekoga drugega.