Pred svetom RTVS predlog strateških ciljev pri reorganizaciji zavoda

Uprava želi v okviru kadrovske reorganizacije povečati fluktuacijo in zmanjšati povprečno starost zaposlenih.

Svet Radiotelevizije Slovenija bo danes obravnaval predlog strateških ciljev pri reorganizaciji zavoda. Uprava pri kadrovski reorganizaciji predlaga, da bi v dialogu s sindikati prenovili sistematizacijo delovnih mest. Pri finančni reorganizaciji pa bi vzpostavili projektno ekipo za zagotavljanje dodatnih prihodkov na primer z razpisi in partnerstvi.

Uprava želi v okviru kadrovske reorganizacije povečati fluktuacijo in zmanjšati povprečno starost zaposlenih. Hkrati bi radi povečali ugled in privlačnost Radiotelevizije Slovenija (RTVS) za nove kadre, zlasti na področjih, kjer je kadrov in novih znanj premalo. V okviru omejitev, ki jih imajo zaradi umestitve v javni sektor, naj bi preverili tudi možnosti za bolj fleksibilen plačni sistem, izhaja iz predloga.

Poleg tega naj bi kadrovsko in finančno krepili Multimedijski center in področje digitalnih vsebin v drugih enotah in službah.

Prizadevanja za stabilno financiranje v skladu z zakonom o RTVS

Pri finančni reorganizaciji omenjajo prizadevanja za stabilno financiranje v skladu z zakonom o RTVS. Nadalje bi posodobili organiziranost službe za trženje in poskrbeli za razvoj novih in inovativnih trženjskih produktov z večjim potencialom. Izboljšati želijo tudi pridobivanje novih plačnikov RTV-prispevka in izterjavo tega prispevka.

Ne nazadnje napovedujejo programsko in sistemsko reorganizacijo. Pri prvi načrtujejo kanal za predvajanje arhivskih vsebin, pri čemer bi uvedli poskusni kanal ob koncih tedna na TV3. Predviden je tudi razvoj novih inovativnih projektov pri digitalnih vsebinah in storitvah. Sistemska reorganizacija pa vključuje uvajanje umetne inteligence in večji obseg produkcije v avtomatiziranih studiih.