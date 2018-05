Erjavec: Pahor, Cerar in jaz smo s falconom strmoglavili sredi Afrike #video

Volitve: Nov začetek

Volivke in volivci bodo čez mesec dni odločali o tem, kdo bo Slovenijo vodil prihodnja štiri leta. V novi predvolilni oddaji Volitve: Nov začetek bo voditelj Mirko Mayer v ponedeljek, 7. maja, ob 20. uri gostil predsednika stranke DeSUS Karla Erjavca. V spodnjem izseku iz oddaje preverite, kako je Erjavec voditelju v šali pojasnil, kaj se je zgodilo, ko je s Pahorjem in Cerarjem na krovu falcona strmoglavil v afriško džunglo.

Karl Erjavec razlaga, kaj se zgodi, ko s Pahorjem in Cerarjem s falconom strmoglavijo sredi Afrike. Video: Planet TV

V zgornjem izseku iz oddaje Erjavec v šali pojasnjuje, kaj se je zgodilo, ko je s Pahorjem in Cerarjem na krovu vladnega falcona strmoglavil v afriško džunglo.

"Falcon se je pokvaril, ker so ga vozili že vsi, samo vlada ne. Strmoglavil je v džunglo, kjer so nas potem ujeli ljudožerci. Zvezali so nas in prepeljali v vas, kjer so že imeli pripravljen ogenj. Poglavar je nato začel zasliševanje," je razlagal Erjavec.

Neprepričljiva Pahor in Cerar obiska pri poglavarju nista preživela. Prvega so ljudožerci predelali v čevapčiče, drugega pa v ražnjiče. Nato je na vrsto za zaslišanje prišel Erjavec. Kako se šala konča, preverite v zgornjem videoposnetku.

Po odmevnih intervjujih s predsednikom SMC Mirom Cerarjem, predsednikom NSi Matejem Toninom in predsednikom LMŠ Marjanom Šarcem bo voditelj Mirko Mayer v posebni predvolilni oddaji Volitve: Nov začetek gostil predsednika DeSUS Karla Erjavca.

Intervju s predsednikom stranke upokojencev, ki zna presenetiti tudi z izjavami brez dlake na jeziku, bo na Planet TV na sporedu v ponedeljek, 7. maja, ob 20. uri.

Na Planet TV bodo Erjavca predstavili tudi v osebni luči

Ustvarjalci oddaje Volitve: Nov začetek obljubljajo, da bodo prvaka DeSUS tako kot druge predsednike strank predstavili iz svežega zornega kota.

Gledalkam in gledalcem bodo tako razkrili tudi manj znana in bolj osebna dejstva o predsedniku DeSUS in zunanjem ministru, ki opravlja tekoče posle.

Ne zamudite nove posebne predvolilne oddaje Volitve: Nov začetek, ki na Planet TV prihaja v ponedeljek, 7. maja, ob. 20 uri. Vabljeni k ogledu!