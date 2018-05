Marjan Šarec: Zase imam dovolj in ne potrebujem ničesar več #video

3. del

Predsednik stranke LMŠ Marjan Šarec je v oddaji Volitve: Nov začetek na Planet TV razkril, da je podedoval več travnikov in gozdov. "Zemlje se ponavadi ne prodaja. Zase imam dovolj in ne potrebujem ničesar več," je odločen kamniški župan.

Marjan Šarec kot dolgoletni navdušen gasilec ne želi biti tudi gasilec razmer v slovenski politiki. "Upam, da bomo delovali bolj preventivno," je optimističen.

Z lado nivo do svojih posesti

Razkriva, da svoje govore najraje pripravlja med pranjem avtomobila ali košenjem trave. Ker je teh govorov v zadnjem času precej, se temu primerno blešči tudi polnoletna lada niva. Priznava, da sam v čistem okolju bolje funkcionira. Upa, da bo čas za omenjene užitke našel tudi med politično kariero.

Foto: Bojan Puhek S terencem se vozi do svojih travnikov in gozdov, še posebej pa med vožnjo v naravi uživata njegovi hčerki. Pojasnjuje, da je zemljišča podedoval in jih je kot javni funkcionar tudi že prijavil komisiji za preprečevanje korupcije. "Pozabil nisem na nobeno zemljišče. Kar imaš, je treba razkriti," opozarja.

Zase imam dovolj in ne potrebujem ničesar več

"Zemlje se ponavadi ne prodaja. Zase imam dovolj in ne potrebujem ničesar več. Dokler bom živ, ne bo nobeno od mojih zemljišč zazidljivo," je odločen kamniški župan.

Šarec je odgovarjal še na vprašanja iz Planetovih kuvert. Najprej je moral razkriti, kje je preživel najlepši dopust. "To je bilo na morju z družino. Drugačnega dopusta sploh ne poznam," je odgovoril oče dveh deklic.

Na vprašanje, ali je bolj srečen, ko reče "baba je žaba, žaba pa človek ni" ali ko reče "naj to volivci povedo na volitvah", je odgovoril, da za zadnje. "Drugo je moje, prvo pa sposojeno," je pojasnil.

Foto: Bojan Puhek Še največ preglavic mu je povzročilo vprašanje, v katerem znanem filmu bi najraje nastopil in zakaj. "Morda v starejšem filmu To so gadi," je še sklenil Šarec.