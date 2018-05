Marjan Šarec: Politika je trd in neizprosen boj. Prostora za romantiko ni. #video

1. del

Voditelj Mirko Mayer je v oddaji Volitve: Nov začetek na Planet TV gostil igralca, komika, trenutno najbolj vročega slovenskega župana in človeka, ki je zasebno zelo resen in strog. Marjan Šarec bo na junijskih parlamentarnih volitvah nastopil s stranko Lista Marjana Šarca (LMŠ), ki ji nekatere javnomnenjske ankete napovedujejo celo zmago.

Video: Planet TV

Marjan Šarec se je v otroštvu navduševal nad vlaki, pomagal na kmetiji in aktivno deloval v domači župniji. Sledila sta šolanje na srednji lesarski šoli v Ljubljani in nenavadna avdicija na akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Nekdanji ministrant in mežnar je moral odigrati ujetnika bolivijskih gverilcev, ki ga istočasno oralno zadovoljuje teliček.

A bilo je vredno, sledila je bleščeča kariera imitatorja. Ob županski zmagi je kariero imitatorja zamrznil, ostal pa je gasilec.

Drugi del pogovora z Marjanom Šarcem boste lahko na siol.net prebrali v sredo.

Po sedmih letih županovanja v Kamniku je pogasil svoje občinske ambicije in kandidiral za predsednika države. Volivci so ga bogato nagradili in velik ljubitelj narodnozabavne glasbe se je odločil glasove s predsedniških volitev pretopiti v parlamentarni kos pogače.

Nekateri politični analitiki mu očitajo, da igra taborniško igro molka. Dokler po javnomnenjskih anketah vodi, ne naredi nič posebnega, temveč čaka, da se drugi izpostavijo namesto njega, opažajo.

Kot posvojenec ni imel nikoli težav

Šarec je že pri treh letih vedel, da je posvojen otrok. S tem tudi ni imel nikoli težav, pravi.

"Zato tudi ne razumem travm nekaterih posvojencev, ki se vse življenje sprašujejo, kdo so njihovi starši. Starši so tisti, ki te vzgajajo in naredijo iz otroka odraslo osebo. Biti biološki starš ni težko. Zame so bili krušni starši vedno starši. Če so me imeli tako radi, da so skrbeli zame, kot bi bil njihov otrok, je vse ostalo brezpredmetno," na vprašanje voditelja o odraščanju s krušnimi starši odgovarja predsednik LMŠ.

"Nekateri mislijo, da igralci samo afne guncamo"

Pri delu je velik profesionalec, ki ne priznava izjem. Tako je na primer pol ure po materini smrti že odhitel na dogovorjen nastop. Kako se je tedaj počutil?

Foto: Bojan Puhek "Težko. Ko je mama po hudih mukah umrla ob 17.15, okoli nje smo bili zbrani vsi, sem se z avtom odpeljal v Sežano, kjer je na moj nastop čakalo 300 ljudi. To za igralca ni nič nenavadnega. Čeprav nekateri menijo, da igralci samo afne guncamo, v takšnih položajih pride do izraza profesionalizem igralca.

Znan je primer, ko je igralcu pri poškodbi s kosilnico popoldne na rokah umrl sin, zvečer pa je igralec že nastopil v predstavi. Ljudi, ki so plačali vstopnico za nastop, ne zanima, ali si bolan, ali ti je umrl najbližji, si vesel ali žalosten ... Tako je tudi v politiki. Politika je za to, da dela za ljudi. Ko si na funkciji, je treba delati. Gre za trd in neizprosen boj, kjer ni prostora za romantiko," na vprašanje, zakaj ni odpovedal nastopa, odgovarja Šarec.

Dodaten teden potepanja po Tuniziji mu je bil odveč

Kot je še razkril v intervjuju, mu za počitek in regeneracijo zadostuje teden dni dopusta. Tako je bilo tudi na medenih tednih v Tuniziji, kjer mu je bil dodatni teden potepanja po tej državi odveč, kar je seveda povedal tudi ženi, a medenih tednov zato nista skrajšala.