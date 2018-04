Horvat po Toninovi potegavščini: Skoraj sem doživel infarkt #video

Predsednik NSi Matej Tonin v osebnem intervjuju za Planet TV ni pokazal le svoje ljubezni do motorjev, ampak tudi do športa. Potem ko se je z voditeljem oddaje Volitve: Nov začetek Mirkom Mayerjem najprej preizkusil pod košarkarskimi obroči, se je dvojica nato preizkusila še v inline hokeju. Komu je šlo bolje in kako sta si privoščila poslanca NSi Jožefa Horvata, preverite v spodnjem posnetku.