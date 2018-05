Marjan Šarec: Brez težav bi šel v koalicijo s SD in NSi #video

2. del

Video: Planet TV

Predsednik stranke LMŠ Marjan Šarec ni pričakoval, da bo šla predvolilna kampanja tako daleč, da ga bo nekdo označil za mizarja, čeprav je diplomiral na AGRFT. "Tega ne jemljem kot zmerljivko. Imam poklic lesarskega tehnika in na to sem ponosen. Šele potem sem univerzitetni diplomirani igralec," je dejal Šarec in spomnil, da predvolilne kampanje nikoli ni gradil na poudarjanju slabosti drugih tekmecev.

Kot najslabšo vlado vidi Pahorjevo

Kamniški župan je proti Ljubljani najtežje gledal leta 2011, ko je vlado vodil predsednik Socialnih demokratov Borut Pahor. Kljub temu ne izključuje možnosti sestavljanja koalicije s to stranko, brez težav bi v koalicijo povabil tudi NSi. "Bolj imajo z menoj težavo drugi," je poudaril. Zagotovo pa na prvem mestu ne bo koalicija z DeSUS, saj je čas za novo generacijo.

Glede svojega osebnega političnega prepričanja se Šarec ne želi opredeliti za levo ali desno opcijo. "Pogosto mi očitajo, da uporabljam izraz smrt fašizmu in hodim v cerkev. Vsaj tri četrtine partizanov, ki so odšli v obrambo domovine, je bilo vernih. Drugo poglavje so dejanja Kardelja, Kidriča in Mačka.

V vsakdanjem življenju je treba predvsem uporabljati zdravo pamet. Poznati je treba zgodovino in predvsem gledati naprej. Če bomo zato, ker smo desni ali levi, nekritično podpirali vsako stvar, ker je naša, ali kritizirali vsako stvar, ker ni naša, ne bomo daleč prišli," je bil kritičen Šarec.

Foto: Bojan Puhek

Šarec je v pol leta spremenil dve stališči. Žično ograjo na meji s Hrvaško bi po novem obdržal, prav tako se nagiba k prodaji Nove Ljubljanske banke.

Tisti, ki so dajali posojila na lepe oči, bi morali sedeti

A kot poudarja Šarec, ne gre za obrat v desno, ker ideje niso leve ali desne, temveč je prejel nove informacije. "Glede na to, da sem bil prej v zmoti, sem zdaj ugotovil, da nisem imel prav. V primeru, da država obdrži 25-odstotni delež plus eno delnico, preostalo pa proda strateškemu partnerju, bi izpolnili dano zavezo Bruslju," je pojasnil Šarec.

Ob tem je dodal, da bi si želel, da banka ostane v slovenski lasti in da je dobro vodena. "Vsi tisti, ki so posojila dajali na lepe oči in zagonili milijarde za prazen nič, bi morali nekje sedeti," je bil oster.

Šarec je zatrdil, da v vlado ne želi z SDS, dokler jo vodi Janez Janša. Prav tako je zanikal, da naj bi se nedavno srečala.

"Če je Erjavec računal, da bom klovna igral malo za veselje, se je zmotil"

Kot imitator je Šarec nastopil na 50-letnici prvaka DeSUS Karla Erjavca, s katerim sta bila vedno v dobrih odnosih. Na vprašanje voditelja, ali je bil res njegov nastop precej drag, je Šarec odgovoril: "Saj je tudi DeSUS bil velikokrat drag za to državo, zato ne vidim težave. Ceno vedno določa trg. Če je Erjavec računal, da bom klovna igral malo za veselje, se je pač zmotil."