Zaradi drona za eno uro ustavili promet na londonskem Heathrowu

"Odzivamo se na dron, opažen na Heathrowu, in tesno sodelujemo s policijo, da bi preprečili kakršnokoli grožnjo operativni varnosti. Kot previdnostni ukrep smo za čas preiskave ustavili vse odhode letal," so sporočili na Twitterju.

We are responding to a drone sighting at Heathrow and are working closely with the Met Police to prevent any threat to operational safety. As a precautionary measure, we have stopped departures while we investigate. We apologise to passengers for any inconvenience this may cause.