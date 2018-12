Policija izpustila par, ki so ga sumili povzročitve incidentov z droni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gatwick Drone: Arrested Couple Released Without Charge | HuffPost UK https://t.co/4a3EGX662y — Yush (@yushdon) December 23, 2018

Britanska policija je v zvezi z nezakonito uporabo dronov v petek pridržala dve osebi. Šlo je za 47-letnega moškega in 54-letno žensko, ki prihajata iz kraja Crawley blizu letališča.

Danes pa so ju izpustili brez obtožb, navaja britanski BBC. "Obe osebi sta v celoti sodelovali v naši preiskavi in zadovoljen sem, da nista več osumljenca v primeru incidentov z droni na letališču Gatwick," je dejal Tingley.

Preiskava se nadaljuje v več različnih smereh

"Naša preiskava se nadaljuje z namenom najti odgovorne za napade z droni," je nadaljeval in dodal, da preiskujejo v več različnih smereh.

Promet na enem od najprometnejših letališč na Otoku so ustavili v sredo zvečer, potem ko so se pojavila poročila o dveh dronih nad pristajalno stezo. V četrtek je nato letališče ostalo skoraj ves dan zaprto, v petek pa je bilo večinoma odprto, vendar promet zaradi številnih odpovedi še ni mogel v celoti steči normalno. V soboto so se razmere normalizirale.

Prizadetih je bilo več kot 140 tisoč potnikov

V času, ko je bilo letališče zaprto, so zabeležili kakih 40 poročil o dronih. Prizadetih je bilo več kot 140 tisoč potnikov, odpovedanih pa več sto poletov.

V Veliki Britaniji je od konca julija prepovedano upravljanje dronov v krogu enega kilometra od letališča. Za ogrožanje varnosti letal z dronom je predvidena do petletna zaporna kazen.