Zaradi dronov še vedno ustavljen promet na londonskem letališču

Na londonskem letališču Gatwick so v sredo zvečer ustavili promet zaradi poročil o dronih nad pristajalno stezo. Ponoči so promet na kratko znova vzpostavili, a so ga kmalu spet prekinili zaradi novih poročil o dronih blizu letališča. Prihode številnih letal so danes preusmerili na druga letališča, medtem ko so odhodi preloženi do nadaljnjega.

Pristojne oblasti potnike na enem najprometnejših letališč na Otoku opozarjajo na morebitne nove motnje v letalskem prometu. Po zadnjih podatkih bo letališče ostalo zaprto vsaj do 22. ure po lokalnem času (do 23. ure po srednjeevropskem času).

Kot poročajo tuje tiskovne agencije, so promet na letališču ustavili v sredo zvečer, potem ko so se ob 21. uri po krajevnem času (22. uri po srednjeevropskem) pojavila poročila o dveh dronih nad pristajalno stezo. Davi ob 3. uri (4. po srednjeevropskem času) so promet znova vzpostavili, a so ga po 45 minutah spet prekinili zaradi poročil o dronih blizu letališča.

"Vsem, ki imate 19. ali 20. decembra polet z Gatwicka ali nameravate na letališču koga pričakati, svetujemo, da preverite status poleta," piše v sporočilu, objavljenem na uradnem računu letališča na Twitterju.

Prihode preusmerili, odhodi ustavljeni

Foto: Reuters Prihode številnih letal so danes preusmerili na druga letališča, med drugim na londonski Heathrow in Luton ter letališče v Manchestru, medtem ko so odhodi preloženi do nadaljnjega. Po poročanju BBC je bilo prizadetih okoli 110.000 potnikov.

Na letališču Gatwick med božično-novoletnimi prazniki po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sicer pričakujejo rekordnih 2,9 milijona potnikov.

V Veliki Britaniji je od konca julija prepovedano upravljanje dronov v krogu enega kilometra od letališča. Za ogrožanje varnosti letal z dronom je po novi zakonodaji predvidena do petletna zaporna kazen.

Foto: Metka Prezelj

Operaterjev dronov še niso našli, na letališču tudi ostrostrelci

Policija operaterjev dronov, ki so povzročili težave na Gatwicku, še vedno ni našla. Je pa na območje napotila ostrostrelce, v zraku je tudi policijski helikopter, povzema nemška tiskovna agencija dpa. Policijskim enotam so se kasneje pridružili tudi vojaški strokovnjaki. Kot je dejal minister za obrambo Gavin Williamson, so vojaški strokovnjaki odgovorili na prošnjo policije za pomoč glede "situacije z droni".

Policija je uporabo dronov označila za namerno oviranje varnosti letalskega prometa. Na drugi strani so sicer ocenili, da ni nobenih znakov, da bi to lahko označili za terorizem.

Kako pereč je problem z droni, kažejo tudi podatki združenja britanskih pilotov. Ti so v prvih 11 mesecih letošnjega leta poročali o 117 "bližnjih srečanjih" s tovrstnimi malimi plovili. V celotnem letu 2017 so jih našteli 93.