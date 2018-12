Po težavah z droni londonsko letališče znova odprto

Londonsko letališče Gatwick so danes zjutraj znova odprli za promet, potem ko je bilo več kot en dan zaprto zaradi težav z droni. Z letališča so sporočili, da je promet vzpostavljen ter da je omejeno število letal pripravljeno za odhode in prihode.

Promet na enem najprometnejših letališč na Otoku so ustavili že v sredo zvečer, ko so se pojavila poročila o dveh dronih nad pristajalno stezo. V četrtek ob 3. uri so promet znova vzpostavili, a so ga po 45 minutah spet prekinili zaradi poročil o dronih blizu letališča.

Prihode številnih letal so v četrtek preusmerili na druga letališča, med drugim na londonski Heathrow in Luton ter letališče v Manchestru, odhode pa preložili do nadaljnjega. Prizadetih je bilo okoli 110 tisoč potnikov.

Letališče v teh dneh pričakuje blizu tri milijone potnikov

Na letališču Gatwick v času božično-novoletnih praznikov sicer pričakujejo rekordnih 2,9 milijona potnikov.

V Veliki Britaniji je od konca julija prepovedano upravljanje dronov v krogu enega kilometra od letališča. Za ogrožanje varnosti letal z dronom je po novi zakonodaji predvidena do petletna zaporna kazen.

Policija operaterjev dronov, ki so povzročili težave na Gatwicku, še ni našla. Policija je uporabo dronov označila za namerno oviranje varnosti letalskega prometa, a presodila, da ni znakov, da bi to lahko označili za terorizem.