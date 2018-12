Zaradi povzročitve letalskega kaosa aretirali moškega in žensko #video

Zaradi oviranja letalskega prometa na londonskem letališču Gatwick z brezpilotnimi letalniki oziroma droni so policisti aretirali moškega in žensko, poroča BBC. Letališče bo danes delovalo normalno.

Gatwick, ki so ga včeraj pozno popoldne zaradi drona za kratek čas znova zaprli za promet, so zvečer odprli. Drugo največje londonsko letališče je bilo iz istega razloga zaprto že od od srede zvečer do petka zjutraj.

FIRST VIDEO of drone which has shut down Gatwick Airport causing chaos https://t.co/p4iWn7x9hB pic.twitter.com/8KHLzEqHM6 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 20, 2018

Pomagala je tudi vojska

Policiji je pri iskanju osumljencev pomagala vojska z ostrostrelci in helikopterjem. Da bi preprečili nadaljnje motnje v letalskem prometu, so po navedbah ministra za promet Chrisa Graylinga na območju letališča namestili tudi "vojaške zmogljivosti", a ni pojasnil, kakšne.

V času, ko je bilo letališče zaprto, so zabeležili kakih 40 poročil o dronih, je še dejal Grayling.

Gre za namerno oviranje varnosti letalskega prometa

Policija je uporabo dronov označila za namerno oviranje varnosti letalskega prometa, a ocenila, da ni znakov, da bi to lahko označili za terorizem.

Promet na enem najprometnejših letališč na Otoku so ustavili v sredo zvečer, potem ko so se pojavila poročila o dveh dronih nad pristajalno stezo. V četrtek ob 3. uri so promet znova vzpostavili, a so ga po 45 minutah spet prekinili zaradi poročil o dronih blizu letališča.

Prepovedano upravljanje dronov v krogu enega kilometra od letališča

Prihode številnih letal so v četrtek preusmerili na druga letališča, med drugim na londonski Heathrow in Luton ter letališče v Manchestru, odhode pa preložili do nadaljnjega. Po poročanju BBC je bilo prizadetih okoli 130 tisoč potnikov.

V Veliki Britaniji je od konca julija prepovedano upravljanje dronov v krogu enega kilometra od letališča. Za ogrožanje varnosti letal z dronom je po novi zakonodaji predvidena do petletna zaporna kazen.