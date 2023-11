Vodja judovskih naseljencev: Želimo Izrael od Nila do Evfrata

Daniela Weiss, ki se je rodila leta 1945 v okolici Tel Aviva, je že desetletja ena od vodij gibanja judovskih naseljencev. Naseljevanje Judov na Zahodnem bregu (v Izraelu mu pravijo Samarija in Judeja) se je začelo po zmagi Izraela v šestdnevni vojni leta 1967.

Najprej je z družino živela v šotoru

Po jomkipurski vojni (leta 1973) se je z družino preselila v naselje na Zahodnem bregu (najprej so živeli v šotoru). Pozneje je bila desetletje županja skupnosti Kedumim. Večkrat je bila tudi aretirana, med drugim zaradi napada na policista.

Nedavno je z njo opravil intervju ameriški medij New Yorker. Na vprašanje, kje so po njenem mnenju meje judovskega naroda, je odgovorila: "Meje domovine Judov so Evfrat na vzhodu in Nil na jugozahodu." Poleg Izraela je to še ozemlje Zahodnega brega, Gaze, Libanona, Jordanije, Sirije ter deloma Iraka in Egipta.

Toda pravite, da je judovska domovina od Evfrata do Nila, kajne?



"Seveda. Če se danes nekdo odloči izumiti novo religijo, kdo bo določil pravila? Prvi narod, ki je dobil besedo od Boga, obljubo od Boga – prvi narod je tisti, ki ima pravico do tega. Drugi, ki sledijo – krščanstvo in islam s svojimi zahtevami in pogledi – posnemajo to, kar je že obstajalo. Torej, zakaj v Izraelu? Lahko bi živeli kjerkoli na svetu. Prišli so za nami, v dvojnem pomenu te besede."

Weissova: Palestinci bi morali priznati judovsko nadvlado

Kot pravi, Palestincev ne bi izgnala z Zahodnega brega, ampak bi ti lahko ostali, a bi morali sprejeti dejstvo, da je v državi Izrael samo en suveren – judovsko ljudstvo.

Weissova leta 2019:

Palestinci na Zahodnem bregu (tam jih je skoraj tri milijone) po njenem mnenju nimajo pravice zahtevati volilno pravico za glasovanje v kneset, tj. v izraelski parlament. Torej bi bili brez volilne pravice v državi Izrael. Za primerjavo: Arabci, ki živijo v Izraelu in imajo izraelsko državljanstvo, lahko volijo poslance v knesetu.

Po poročilu Btselema, izraelske skupine za človekove pravice, so bili deli Kedumima, kjer živi Weissova, zgrajeni na zasebni palestinski zemlji. Leta 2006 je izraelska organizacija Peace Now ugotovila, da je skoraj štirideset judovskih naselij na Zahodnem bregu zgrajenih na zasebni palestinski zemlji. V večini primerov torej judovski naseljenci živijo na zemlji, ki ni njihova last, ampak last palestinskih lastnikov.

Želi si povečanja števila naseljencev

Njen cilj je, da bi se število judovskih naseljencev na Zahodnem bregu v prihodnosti povečalo – na dva milijona. S krepitvijo naseljevanja bi tudi dokončno preprečili ustanovitev palestinske države.

Prepričana je tudi, da bi morali judovska naselja ustanoviti tudi v Gazi. Tukaj so bila že judovska naselja, a so naseljenci odšli leta 2005, ko je Izrael zapustil Gazo. To je tako kot Zahodni breg zasedel leta 1967.

Kaj bi storila s Palestinci v Gazi

"Storjena je bila napaka (odhod izraelske vojske iz Gaze, op. p.). Zdaj ves svet joka zaradi tega. Ves svet trpi zaradi vzpona Hamasa. A to ni moja težava. To je vaša težava. Ni niti ene države na svetu, ki bi rekla, da bi sprejela vsaj tisoč ljudi iz Gaze. Svet jih sovraži."

Na vprašanje novinarja New Yorkerja, kam naj gredo Palestinci iz Gaze, je odgovorila: "Na Sinaj, v Egipt, v Turčijo."

Kakšen je vaš čustven, človeški odziv, ko vidite umiranje palestinskih otrok?



"Držim se zelo osnovnega človeškega zakona narave. Moji otroci imajo prednost pred otroki sovražnika, pika. Oni so prvi. Moji otroci so prvi."