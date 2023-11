Že kmalu po Hamasovem terorističnem napadu 7. oktobra letos je dvignila prah nekdanja pornoigralka Mia Khalifa. "Če lahko pogledate situacijo v Palestini in niste na strani Palestincev, potem ste na napačni strani apartheida in zgodovina bo to čez čas pokazala," je med drugim zapisala v Libanonu rojena Američanka.

Zaradi svojih besed v podporo Palestini je izgubila kar nekaj sodelovanj, med drugim z revijo Playboy. Pozneje je tvitnila: "Rekla bi, da sem zaradi podpore Palestini izgubila poslovne priložnosti, vendar sem bolj jezna nase, ker nisem preverila, ali sem vstopala v posel s sionisti ali ne. Moja napaka."

Mia Khalifa je vstopila v svet pornografije leta 2014. Njeno umetniško ime je sestavljenka imena njenega psa (Mia) in raperja Wiza Khalife. Foto: Guliverimage

Njena starša sta libanonska kristjana. Imela je katoliško vzgojo, a zdaj pravi, da ni več katoličanka. Pravo ime nekdanje pornoigralke naj bi bilo Sarah Joe Chamoun.

Podobno kot Mia Khalifa je na družbenem omrežju X (nekdanji Twitter) zelo glasen njen libanonski rojak Nassim Nicholas Taleb. Ta je esejist, analitik, profesor in dolgoletni borzni posrednik, ki je napisal številne odmevne knjige, kot sta svetovna veleuspešnica Črni labod (Black Swan) in Tvegati lastno kožo (Skin in the Game).

The entire explanation of why Palestinian desperation has been building up lies in one man (and his circle of friends): Netanyahu.

He is responsible for all the frustrations, all the exasperation, all the blood.

His bad faith is hurting the Jews long term, causing the rise in… https://t.co/3wvlyjGm5A