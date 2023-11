Ne Ukrajina ne Gaza, to je kriza, ki najbolj skrbi Američane

Pripravljenost ameriških volivcev za denarno podporo Ukrajini in Izraelu se zmanjšuje, ugotavlja anketa javnomnenjske ustanove Quinnipiac. Bolj kot vojni v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu Američane skrbi migrantska kriza na ameriško-mehiški meji. To je tudi tema, ki lahko odloči prihodnje ameriške volitve.

Po anketi Quinnipiac največ Američanov, kar 73 odstotkov, podpira povečanje sredstev za boljše varovanje ameriško-mehiške meje. Gledano po politični usmeritvi povečanje sredstev za varovanje južne meje podpira 94 odstotkov republikanskih volivcev in 59 demokratskih.

Podpora Ukrajini in Izraelu manj priljubljena od pomoči Gazi

Manj priljubljeno med volivci je podpiranje tujih držav, ki so sredi vojaških konfliktov. Povečanje pomoči Ukrajini, ki se od februarja lani brani ruske invazije, podpira 53 odstotkov Američanov. Še manjšo podporo, in sicer 51-odstotno, ima povečanje sredstev za Izrael, ki se od oktobra vojskuje s Hamasom.

Po drugi strani pa 71 odstotkov Američanov podpira povečanje človekoljubne pomoči Gazi, palestinski enklavi ob Sredozemskem morju, ki je zaradi vojne med judovsko državo in Hamasom pod udarom izraelske vojske.

Republikanski kongresniki proti vojaški pomoči Ukrajini

Anketa Quinnipiac je dodatni dokaz, da Američani izgubljajo apetit po tujih vojnah, piše britanski medij Unherd. Tudi nedavna Gallupova anketa je pokazala, da 41 odstotkov Američanov meni, da ZDA preveč pomagajo Ukrajini, kar je precejšen skok v primerjavi z letošnjim junijem, ko je tako menilo 29 odstotkov Američanov.

Odtegnitev ameriške vojaške pomoči Ukrajini bi lahko imela usodne posledice za to državo, ki se že od februarja lani vojskuje s svojo veliko vzhodno sosedo. Foto: Guliverimage

Med demokratskimi volivci se je ta številka od junija povečala z desetih na 14 odstotkov, med republikanci pa s 50 na 62 odstotkov. Sledenje javnemu mnenju je verjetno tudi razlog, da republikanci v predstavniškem domu kongresa ne želijo podpreti novega svežnja ameriške pomoči Ukrajini. Podprli pa so pomoč Izraelu.

Povečanje nezakonitih prehodov južne meje

Predsednik Joe Biden je namreč oktobra letos predlagal zakona o financiranju v višini 105 milijard ameriških dolarjev. Od tega je 61,4 milijarde namenjenih za obrambo Ukrajine, 14,3 milijarde za obrambo Izraela, 13,6 milijarde za zagotavljanje varnosti ameriško-mehiške meje in 9,15 milijarde za človekoljubno pomoč Izraelcem, Palestincem in Ukrajincem.

ZDA so v zadnjih letih priča rekordnim stopnjam nezakonitih prehodov ameriško-mehiške meje, ki se je še povečala od maja letos, ko je prenehal veljati ukrep iz obdobja pandemije. Ta je dovoljeval takojšen izgon tistih, ki so jih ujeli pri nezakonitem prehodu meje.

Vpliv množičnih migracij na velika mesta po ZDA

Mesečni nezakoniti prehodi meje, ki so v času Bidnovega mandata že ves čas višji od obdobja predsednikovanja Donalda Trumpa, so se od junija letos več kot podvojili, piše Unherd.

Več Američanov podpira človekoljubno pomoč prebivalcem Gaze kot vojaško pomoč Izraelu. Foto: Guliverimage

Vpliv povečanih množičnih nezakonitih migracij je mogoče opaziti daleč onkraj obmejnih mest. Vsa večja mesta po ZDA se namreč srečujejo z množičnimi pritoki migrantov.

Spremembe v javnem mnenju demokratskih trdnjav?

Tudi razpoloženje javnosti v demokratskih trdnjavah se glede vprašanja priseljevanja obrača v desno in župani Chicaga, Denverja, Houstona, Los Angelesa in New Yorka so zahtevali skupno srečanje z Bidnom, da bi obravnavali migrantsko problematiko, še piše Unherd.