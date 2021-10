V požaru v romunski bolnišnici umrlo najmanj sedem ljudi #video #foto

Med požarom je bilo v bolnišnici 113 bolnikov, od tega deset na intenzivni negi, po navedbah STA poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Imamo smrtne žrtve, drugi bolniki pa so že premeščeni v preostale bolnišnice - v vojaško, okrožno in bolnišnico za pljučne bolnike," je povedal predstojnik okrožja Constanta Silviu Cosa.

Zakaj je v bolnišnici zagorelo, še preiskujejo. Foto: Reuters

Vzrok požara še ni znan. Iz državnega tožilstva so sporočili, da so sprožili preiskavo.

"Preiskava bo zelo temeljita, da ugotovimo vzrok požara," je povedala začasna zdravstvena ministrica Attila Cseke.

Romunski mediji domnevajo, da bi lahko bila vzrok zastarela električna napeljava. Foto: Reuters

Predsednik Romunije Klaus Iohannis je v odzivu sporočil, da državi ni uspelo izpolniti temeljne naloge zaščititi svoje državljane, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

