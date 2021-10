Požar v središču Ljubljane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekaj po 10. utri je bila policija obveščena o požaru v garažni hiši na Trdinovi ulici v Ljubljani. Ugotovljeno je bilo, da je prišlo do požara na električnih vozilih, ki so bila parkirana v kleti garažne hiše. Poškodovana so bila tri električna vozila.