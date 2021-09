Zaradi požara evakuirali 74 stanovalcev ljubljanskega bloka

Ponoči je na Bratovševi ploščadi v Ljubljani iz do sedaj še neznanega vzroka zagorelo v stanovanju v osmem nadstropju. Zaradi požara so evakuirali 74 stanovalcev iz več nadstropij, ki so se po končani intervenciji lahko vrnili v svoja stanovanja, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, je v stanovanju zagorelo ob 1.22. Posredovali so gasilci Gasilske brigade Ljubljana in PGD Črnuče, ki so že razširjen požar pogasili, prezračili celoten objekt in zaprli plinsko napeljavo.

Po do sedaj znanih podatkih nihče ni bil poškodovan. Stanovanje v katerem je pričelo goreti je v celoti pogorelo. Nastalo je za najmanj 300.000 evrov materialne škode. Kriminalisti bodo danes tekom dneva opravljali ogled z namenom odkrivanja vzroka požara in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Evakuirali so 74 stanovalcev iz več nadstropij, zato so stanovalce namestili v avtobus. Dežurni delavec elektropodjetja je izklopil elektriko v zgorelem stanovanju. Po končani intervenciji so se vsi stanovalci lahko vrnili v stanovanja, so še sporočili z uprave za zaščito in reševanje.