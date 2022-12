V napadu na Doneck ranjen nekdanji vodja ruske vesoljske agencije? #vŽivo

Poudarki dneva:



Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v sredo na skupni novinarski konferenci po pogovorih s predsednikom ZDA Joejem Bidnom v Beli hiši dejal, da izraz pravični mir, ki ga je pred tem omenil njegov gostitelj, zanj pomeni nobenih kompromisov glede suverenosti, svobode in ozemeljske celovitosti Ukrajine.

Prvi obisk Zelenskega v tujini, odkar je Rusija februarja napadla njegovo državo, je minil v znamenju primerjav z nekdanjim voditeljem Velike Britanije Winstonom Churchillom, ki je zapustil domovino v času vojne z nacistično Nemčijo in obiskal Washington konec leta 1941. Zelenski je na novinarski konferenci z Bidnom dejal, da gre za zgodovinski obisk za odnose med državama, in se gostitelju zahvalil za odkrito podporo. Dejal je, da se domov vrača z dobrimi novicami.

Pred prihodom v Belo hišo je ukrajinski predsednik namreč dobil zagotovila o 1,85 milijarde dolarjev vredni vojaški pomoči, vključno s protizračnimi raketnimi sistemi patriot. Biden je poudaril, da gre za obrambne sisteme. "Ne gre za zaostrovanje vojne, ampak obrambo," je dejal. ZDA so ob tej priložnosti napovedale še 374 milijonov dolarjev dodatne humanitarne pomoči za Ukrajino.

I thank @POTUS for the warm welcome and I deeply appreciate all the support of the U.S. and the American people. I am confident that together we will be able to secure a better, prosperous and free future for both of our nations. Ukraine’s victory will also be America’s victory. pic.twitter.com/OhclRtwIJy