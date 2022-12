Moskva svari: Provokativna dejanja ZDA bodo vodila v stopnjevanje konflikta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi napovedi o dobavi protiletalskega raketnega sistema patriot je ZDA obtožil, da preko Ukrajine nadaljujejo posredno vojno proti Rusiji in da je njihov cilj zmaga nad Rusijo. Obisk Zelenskega v Washingtonu je bil v ta namen uprizorjen v "hollywoodskem slogu", to pa je pokazalo, da so zagotovila Washingtona, da ne bo iskal konfrontacije z Rusijo, "le prazne besede", je dodal, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zelenski se je sestal z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom

Ocenil je tudi, da je obisk Zelenskega v ZDA pokazal, da ne Washington niti Kijev nista pripravljena na mir in da se namesto tega širi laž, da Rusija ni zainteresirana za mirno rešitev, je zapisal v sporočilu, ki ga je veleposlaništvo objavilo na Facebooku.

Hkrati je ponovno opozoril, da bodo ruske sile sistem patriot v Ukrajini uničile tako kot drugo zahodno orožje. Po njegovih besedah domnevajo, da bodo sistem upravljali Američani ali strokovnjaki iz drugih držav članic Nata, saj Ukrajinci nimajo ustreznih strokovnjakov. "Mislim, da vsi dobro razumejo, kakšna usoda lahko doleti osebje, ki upravlja te komplekse na ozemlju Ukrajine," je še opozoril, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Zelenski se je med svojim prvim obiskom v tujini od začetka ruske invazije na Ukrajino v sredo v Beli hiši sestal z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom in nagovoril oba domova kongresa. Ob obisku je dobil zagotovila o 1,85 milijarde dolarjev vredni vojaški pomoči, vključno s protizračnimi raketnimi sistemi patriot. Biden je ob tem poudaril, da gre za obrambne sisteme in do torej ne gre za zaostrovanje vojne.