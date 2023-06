V Londonu vojaška parada ob praznovanju kraljevega rojstnega dne

Z vojaško parado, imenovano Trooping the colour oziroma pozdrav zastavi, na Otoku v skladu z več kot 260 let staro tradicijo uradno počastijo rojstni dan britanskega kralja. 74-letni Karel bo na paradi, ki se bo odvila na predelu Horse Guards Parade in vzdolž znamenite široke ulice The Mall, jahal na konju, kar je pokojna Elizabeta II. nazadnje storila leta 1986.

Elizabeta, ki je bila v mesecih pred smrtjo septembra lani šibkejšega zdravja, je sinu sicer že na lanski paradi zaupala nalogo pregleda vojakov.

Na paradi bo sodelovalo približno 1.400 vojakov v tradicionalnih rdečih uniformah in pokrivalih iz medvedjega krzna, 200 konj in 400 glasbenikov. Karla bodo spremljali kraljica Camilla in drugi člani kraljeve družine, med njimi tudi prestolonaslednik princ William, medtem ko njegov brat, princ Harry na slovesnost ni bil povabljen.

Čeprav ima Karel III. rojstni dan 14. novembra, rojstni dan britanskega monarha v skladu s tradicijo praznujejo junija, ko je vreme na Otoku praviloma lepše in primernejše za številne dogodke na prostem.

Tradicija Trooping the colour izvira iz 17. stoletja kot del priprav na bojevanje, ko so zbrali zastave polkov in jih pokazali vojakom, preden so šli v bitko, da so jih ti nato v zmedi med bojevanjem lahko prepoznali in ocenili svoj položaj na bojišču.