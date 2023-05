Aktivistke: "Rešila sem kraljevo ovco"

Aktivisti za pravice živali so sporočili, da so s kmetije v lasti britanskega kralja Karla III. odnesli tri jagnjeta. S posestva Sandringham v Norfolku naj bi jih odpeljali na varen kraj, da bi jih s tem po njihovem prepričanju zavarovali pred zakolom.

Iz skupine Animal Rising so sporočili, da so njihove aktivistke v sredo okoli 20. ure po krajevnem času odnesle tri jagnjeta s kmetije Appleton. Pri skupini so zatrdili, da so bila jagnjeta namenjena za zakol.

Posnetki, ki jih je objavila skupina, prikazujejo tri ženske v rožnatih majicah, ki se sprehajajo med ovcami na polju in nalagajo jagnjeta v zadnji del vozila.

⚠️ BREAKING!! ⚠️ THREE LAMBS HAVE BEEN RESCUED FROM A ROYAL FARM ON SANDRINGHAM ESTATE!



Sign the statement in support of animal rescues: https://t.co/Z4qjogcpFV#AnimalRising #AnimalLiberation #AnimalRescue pic.twitter.com/dTKf7wXeMV — Animal Rising (@AnimalRising) May 25, 2023

"Kot vsi drugi tudi živali želijo živeti varno življenje, ne da bi jih izkoriščali," je povedala Sarah Foy iz Animal Rising.

Jagnjeta so poimenovali Sooty, Sunny in Sammy ter jih odpeljali na "varno mesto", je še povedala 23-letna aktivistka, ki se je danes zjutraj skupaj s somišljenicama pri gradu Windsor blizu Londona predala policiji. Pri tem so nosile napis "Rešila sem kraljevo ovco" in "Tako imamo radi živali".

Policija je potrdila, da so tri ženske, stare med 20 in 30 let, prostovoljno obiskale policijsko postajo v Sloughu in bile aretirane zaradi suma tatvine. Skupina Animal Rising pa je na svoji spletni strani še zapisala, da je bila tokratna akcija prvo odmevnejše reševanje živali to poletje.