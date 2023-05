Hrvaško vino in trajnostno cvetje na kronanju Karla III. #video

V soboto bodo v Westminstrski opatiji okronali Karla III., že pred tem pa so razkrili, kakšna bo slavnostna cvetlična okrasitev prostorov, v katerih bo kronanje. Ker je novi kralj velik zagovornik trajnostnega načina življenja, so za okrasitev izbrali izključno lokalno, trajnostno pridobljeno cvetje, večinoma različne vrste jegličev in trav.

S cvetjem bodo okrasili Westminstrsko opatijo:

"Če cvetje ne bi bilo trajnostno, ga sploh ne bi želeli," je za Reuters povedal glavni cvetličar Shane Connolly.

Za okrasitev opatije bodo uporabili tudi veje bukev, ki sta jih zasadila pokojna kraljica Elizabeta II. in njen mož Filip, je dodal Connolly.

Na kronanju bodo pili hrvaški traminec

Vinska ponudba, ki bo na voljo povabljencem na kronanju, pa ne bo obsegala le lokalnih vin, med drugim bodo namreč ponujali tudi vino iz Hrvaške. Gre za polsladki traminec iz Iločkih podrumov, znane vinske kleti v Iloku na skrajnem vzhodu Hrvaške. Traminec iz te kleti so sicer stregli tudi pred 70 leti na kronanju Elizabete II., takrat je bil v kozarcih letnik 1947, tokrat pa bodo točili letnik 2019.

"Naše sodelovanje s kraljevim dvorom ima dolgoletno zgodovino. Leta 1953 smo dobili naročilo za dobavo 11 tisoč steklenic traminca, ki so ga postregli ob kronanju kraljice Elizabete II.," so v Iloku povedali za Reuters in dodali, da so na letošnje kronanje poslali simboličnih 18 steklenic. Ob tem so še poudarili, da priljubljenost traminca med britanskimi obiskovalci Iloka narašča.

Oglejte si še: