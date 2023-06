Kako je kralj Karel III. v otroštvu narisal svoje starše #foto

Filip in Elizabeta leta 1951 s sinom Charlesom in hčerko Anne

Otroške risbice "mamice" in "atija", ki ju je upodobil le nekaj let stari Charles, zdaj kralj Karel III., bodo ponudili na dražbi.

V petek bodo na dražbi prodajali izredno zbirko predmetov, povezanih z britansko kraljevo družino, med drugim več risb izpod prstov kralja Karla III., ki so nastale, ko je imel le pet ali šest let.

Med drugim je mali Charles narisal "mamico" in "atija", kraljico Elizabeto II. in princa Filipa, vojvodo Edinburškega. Svojo mamo je Charles narisal v rumeni obleki z rdečimi črtami in vijoličasto tiaro na glavi, očeta pa v obleki in z metuljčkom.

Foto: Emma Errington/HANSONS/Cover Images

Dražbena hiša Hansons Auctioneers ocenjuje, da bi za risbi lahko iztržili do deset tisoč funtov (dobrih 11 tisoč evrov), sicer pa bo na dražbi še več risb, ki jih je v otroštvu ustvaril britanski kralj, nekaj kraljevih pisem, družinskih fotografij, božičnih voščilnic in zapis jedilnika iz Buckinghamske palače, ki je nastal leta 1937. Gre za spominke, ki jih je v 50., 60. in 70. letih prejšnjega stoletja zbral novinar Henry Ramsay Maule, avtor več knjig o kraljevi družini.

"To je izredno ganljiva zbirka," je pred dražbo povedal Charles Hanson, lastnik dražbene hiše Hansons Auctioneers, "te risbe nas opominjajo, da so za vsem bliščem, pompom in obveznostmi člani kraljeve družine ljudje, ki so jim pomembni trenutki z družino."

"Praktično vsak otrok najprej riše svojo družino," je dodal, "in tudi naš kralj ni bil nič drugačen."

