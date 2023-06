Kralj Karel III. na oddih v Transilvanijo, deželo svojega sorodnika Drakule

Britanski kralj Karel III. se odpravlja na petdnevne počitnice v Romunijo, natančneje v Transilvanijo, kjer bo bival v nekdanji kmečki hiši v zaselku Zalanpatak, poroča Independent. Kralj bo tako izpustil srečanje s svojim mlajšim sinom, princem Harryjem, ki prihodnji teden prihaja v London, kjer se na višjem sodišču nadaljuje sodni proces v primeru odškodninske tožbe zaradi prisluškovanja telefonom in drugih oblik vohunjenja.

Kralj, takrat še princ Charles, je Romunijo prvič obiskal leta 1993, že takrat pa sta ga navdahnila njena flora in favna. "Ima majhen prostor, kjer sedi zunaj, včasih ga vidiš sedeti in pisati in to je naravnost čudovito. Verjetno trdo dela, a tam se lahko sprosti," je o kralju in njegovem miru v Transilvaniji povedal njegov botanik John Akeroyd.

Foto: Shutterstock

Zakaj se kralj odpravlja na počitnice v Romunijo?

Kralj Karel III. je v Romuniji stalni gost, v deželi grofa Drakule je lastnik vsaj desetih nepremičnin. Prva nepremičnina, ki jo je kupil v Transilvaniji leta 2002, je hiša, zgrajena v saksonskem slogu. Leži v vasici Viscra v Zalanski dolini, ki je obdana s travniki in hribi, v katerih mrgoli divjih živali, ogromno je volkov in medvedov.

Kralj si je Transilvanijo v Romuniji za drugi dom izbral tudi zato, ker velja za naslednika oz. daljnega sorodnika Vlada Tepesa, nekdanjega vlaškega kneza, ki je irskega avtorja Abrahama Stokerja navdihnil za roman Drakula. Nekoč se je o sorodstvu s knezom, s katerim je gensko povezan predvsem prek prababice kraljice Marije, pošalil tudi kralj Karel sam: "V tej državi imam tudi jaz svoj delež."

Foto: Shutterstock

Počitniška hiša, kjer je nastanjen, nima brezžične povezave, niti interneta ali radia, kar naj bi ugajalo kralju, ki obožuje večerno branje. Hiša ima tudi sedem dvoposteljnih sob z lastno kopalnico, vsaka pa je opremljena s pristnimi transilvanskimi starinami in tekstilom. Kralj III. naj bi v času, ko biva na posesti, spal na majhni leseni postelji. Kadar v hiši ne dopustuje kralj, jo oddajajo. Za dvoposteljno sobo s ponudbo all-inclusive so sobe na voljo od 163 evrov na noč.

Kot je znano, se 74-letnemu monarhu ob obisku počitniške hiše tokrat ne bo pridružila kraljica Camilla.

Princ Harry spet v Londonu

Princ Harry pa se namerava prav junija vrniti v London, kjer on in drugi britanski zvezdniki odgovorne pri tabloidih Mirror, Sunday Mirror in Sunday People obtožujejo, da so vedeli za nezakonite metode pridobivanja informacij, kot sta prestrezanje glasovnih sporočil mobilnih telefonov in pridobivanje zdravstvenih podatkov s prevaro. Tožena stranka je založnik omenjenih časnikov Mirror Group Newspapers (MGN), ki je že priznal, da so za zvezdniki vohunili novinarji in zasebni detektivi. Zdaj gre predvsem za vprašanje, ali in kako je bilo v nezakonite dejavnosti vpleteno vodstvo MGN.

