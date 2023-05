V Londonu začetek sojenja v postopku princa Harryja proti Mirrorju

Na višjem sodišču v Londonu se je danes začel proces v primeru odškodninske tožbe britanskega princa Harryja in drugih znanih britanskih osebnosti zaradi prisluškovanja telefonom in drugih oblik vohunjenja. Založnik časnikov Mirror se je ob začetku sojenja opravičil Harryju za nezakonito zbiranje informacij.

Princ Harry in drugi britanski zvezdniki obtožujejo odgovorne pri tabloidih Mirror, Sunday Mirror in Sunday People, da so vedeli za nezakonite metode, kot je prestrezanje glasovnih sporočil mobilnih telefonov in pridobivanje zdravstvenih podatkov s prevaro.

Tožena stranka je založnik omenjenih časnikov Mirror Group Newspapers (MGN), ki je že priznal, da so za zvezdniki vohunili novinarji in zasebni detektivi. Zdaj gre predvsem za vprašanje, ali in kako je bilo v nezakonite dejavnosti vpleteno vodstvo MGN. Odvetniki družbe obtožbe zavračajo in med drugim trdijo, da se tožba začenja prepozno. Svoje argumente bodo predstavili v petek, preden se bo naslednji teden začelo zaslišanje prič, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Družba MGN se je opravičila Harryju za nezakonito zbiranje informacij

Družba MGN se je sicer danes opravičila Harryju za nezakonito zbiranje informacij. V dokumentih, objavljenih na začetku zaslišanja, je MGN priznal obstoj "nekaterih dokazov" o nezakonitem zbiranju informacij. Zatrdili so, da se to ne bo nikoli več ponovilo.

Odvetniki, ki zastopajo Harryja, so sodišču povedali, da je bil od leta 1995 izpostavljen "najbolj vsiljivim metodam pridobivanja osebnih podatkov", poroča britanski BBC.

Harry, ki trenutno živi v Kaliforniji, je sicer le ena od številnih znanih osebnosti, ki so vložile tožbe proti MGN. Sojenje naj bi trajalo sedem tednov. Pričakujejo, da bo 38-letni mlajši sin kralja Karla III. junija tudi sam stopil na prostor za priče.

Morgan kot nekdanji urednik Mirrorja očitke zavrača

V središču postopka bo verjetno nekdanji glavni urednik Mirrorja Piers Morgan, ki je časopis vodil od leta 1995 do 2004. Morgan je v zadnjih letih nastopal kot oster kritik Harryjeve žene Meghan. Očitke v tem postopku zavrača, še poroča dpa.

Tokratni sodni postopek je le eden od številnih, ki jih je princ Harry v Veliki Britaniji začel proti tabloidnim medijem. Marca se je nepričakovano pojavil na londonskem sodišču, kjer je nastopil kot priča v postopku proti založniku časopisov Daily Mail in Mail on Sunday, Associated Newspapers.