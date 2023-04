Meghan Markle podpisala pogodbo z ugledno agencijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Meghan Markle, vojvodinja Susseška, je podpisala pogodbo z agencijo za iskanje talentov William Morris Endeavour (WME), ki zastopa igralce in športnike, kot so Serena Williams, Dwayne Johnson, Ben Affleck in Matt Damon, poroča Variety.

"Počaščeni smo, da WME zdaj na vseh področjih zastopa Meghan, vojvodinjo Susseško," je agencija zapisala v objavi na svojih družbenih omrežjih. In dodala: "Osredotočili se bomo na gradnjo njenih poslovnih podvigov v več vidikih agencije in njenega ekosistema, vključno s filmsko in televizijsko produkcijo ter partnerstvi z blagovnimi znamkami."

Igralstvo ne bo v ospredju

Vojvodinjo bo zastopal ugledni agent Ari Emanuel, sicer izvršni direktor Endeavourja, skupaj s predstavnikom agencije Dwayna Johnsona Bradom Slaterjem in dolgoletno agentko Serene Williams Jill Smoller.

Zastopali bodo njeno in Harryjevo organizacijo Archewell, znotraj katere se bodo osredotočili predvsem na filmsko in televizijsko produkcijo, partnerstva z blagovnimi znamkami in splošno gradnjo podjetij. Igralstvo ne bo v ospredju.

Agencija danes sicer zastopa številne uspešne igralce in športnike, kot so Serena Williams, Dwayne Johnson, Ben Affleck, Matt Damon, Jessica Alba, Christian Bale, Kate Beckinsale, Jennifer Garner, Whoopi Goldberg, Jake Gyllenhaal, Kate Hudson, Hugh Jackman, Jude Law in Denzel Washington.

V preteklosti pa so sodelovali s Charliejem Chaplinom, Marilyn Monroe in Elvisom Presleyjem.

