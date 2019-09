V Hongkongu znova spopadi na protestih

V Hongkongu je danes policija preprečila nekaj nedovoljenih protestov, ki se jih je udeležilo le nekaj sto ljudi. Na več krajih so se spopadli vladni podporniki in protivladni protestniki, ki jih je nato policija ločevala in aretirala nekaj protestnikov.

Policija je preprečila shod, načrtovan v četrti Tin Shui Wai, kjer so namestili zapore za upočasnjevanje prometa in v četrti razporedili več sto policistov. Eden od protestnikov je povedal, da se mnogi bojijo protestirati, ker shodi niso dovoljeni.

Več posnetkov, objavljenih na spletu, kaže skupino moških, oblečenih v modre majice z napisi Ljubim hongkonško policijo, v četrti Fortress Hill, ki s kitajskimi zastavami na drogih, udarci in brcami napadajo večinoma mlajše osebe. Hongkonška policija ni odgovorila na zahtevo za komentar dogodka.

Spopadi med podporniki in protestniki tudi v nakupovalnem središču

Spopadi med vladnimi podporniki in protivladnimi protestniki so izbruhnili tudi v nakupovalnem središču Amoy Plaza, kjer se je sprva zbralo okoli 200 ljudi, ki so mahali s kitajskimi zastavami in peli kitajsko himno, nato pa so tja prispeli še protivladni protestniki. Posredovala je policija in jih ločila ter aretirala nekatere protivladne protestnike.

V zadnjih nekaj dneh so protestniki začeli peti pesem Slava Hongkongu, ki je postala nekakšna himna upora. Vladni podporniki na drugi strani pojejo kitajsko himno.

Po poročanju hongkonškega časnika South China Morning Post so spopadi izbruhnili tudi na neki postaji podzemne železnice. Nekateri obtožujejo policijo, da pri soočanju s protivladnimi protestniki uporablja bolj trdo roko kot pri vladnih podpornikih.

Oblasti shodov niso odobrile

Oblasti niso odobrile današnjih in nedeljskih shodov, a protestniki se na prepovedi niso ozirali niti v preteklosti. Pozvali so tudi k shodom naslednja dva tedna in k splošni stavki, ki naj bi se začela oktobra, ko bo Ljudska republika Kitajska praznovala 70. obletnico.

Hongkong se je pod okrilje Kitajske iz rok Velike Britanije vrnil leta 1997. Kot območje s posebno upravo bi moral še vse do leta 2047 uživati posebne pravice, v kar pa številni tamkajšnji prebivalci dvomijo. Osrednja zahteva hongkonških protestnikov, ki še niso odnehali, so svobodne volitve in neodvisna preiskava policijskega nasilja na dosedanjih demonstracijah, v množici pa je ob tem redno slišati tudi pozive k neodvisnosti.

