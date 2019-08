Protestniki v Hongkongu kljub prepovedi odšli na ulice #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dan po aretaciji nekaj vidnejših aktivistov in poslancev se je na ulice Hongkonga kljub prepovedi spet podalo več tisoč ljudi. Da bi zaobšli prepoved protestov, so protestniki pozvali k množičnemu nakupovanju in verskim shodom, kjer molijo za "grešnike" Hongkonga, saj zanje ne potrebujejo dovoljenja oblasti.