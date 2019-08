Hongkonška policija aretirala tri aktiviste za državljanske pravice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija v Hongkongu je aretirala tri vidne aktiviste gibanja za več državljanskih pravic v tej nekdanji britanski koloniji. Joshuo Wonga in Agnes Chow je policija aretirala danes zjutraj, Andy Chan pa je bil aretiran v četrtek zvečer.

Joshua Wong je generalni sekretar politične stranke Demosisto, ki se zavzema za pravico do samoodločbe Hongkonga, Agnes Chow pa je vidna članica omenjene stranke. Kot so sporočili iz stranke, so ju odpeljali na sedež policije v okrožju Wan Chai, drugih podrobnosti pa niso navedli.

Pred tem je policija na hongkonškem letališču aretirala vodjo prepovedane Hongkonške nacionalne stranke Andyja Chana, ki se zavzema za neodvisnost nekdanje britanske kolonije. S policije so sporočili, da je Chan obtožen povzročanja izgredov in napada na policista. Trenutno je v pridržanju.

Organizatorji odpovedali sobotni protestni shod

Demokratična koalicija, ki organizira množične proteste v Hongkongu, je medtem odpovedala za soboto načrtovan velik protestni shod, ker zanj ni dobila odobritve policije. Predstavnica Državljanske fronte za človekove pravice (CHRF) Bonnie Leung je sporočila, da so jim zavrnili pritožbo na četrtkovo odločitev policije o prepovedi zborovanja.

Kot je poudarila, je največja skrb organizatorjev zaščititi vse udeležence demonstracij in zagotoviti, da nihče zaradi udeležbe na protestu ne bo nosil pravnih posledic.