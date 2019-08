Hongkong: policisti proti protestnikom prvič uporabili tudi vodne topove

Nedeljski spopadi med protestniki in policisti so bili najbolj nasilni od začetka protestov.

Policija je na nedeljskih protivladnih protestih v Hongkongu, na katerih so spet izbruhnili spopadi med protestniki in policijo, aretirala 36 ljudi. Policisti so prvič uporabili tudi vodne topove, nedeljski spopadi med demonstranti in policisti pa so bili najbolj nasilni od začetka protestov.

Hongkonška policija je sporočila, da so v nedeljo zvečer skupino policistov obkrožili protestniki, ki so grozili policistom in so bili oboroženi z opekami. Potem ko je eden od policistov padel na tla, je njegov sodelavec izstrelil opozorilni strel. To je bil prvi pravi naboj, ki ga je policija uporabila na protestih, ki v Hongkongu potekajo že 12. teden zapored.

Policisti aretirali tudi 12-letnega protestnika

Policija je potrdila še, da je prvič uporabila tudi vodne topove, s katerimi je razgnala protestnike. V spopadih je bilo v nedeljo poškodovanih 15 policistov, možje v modrem pa so aretirali 36 demonstrantov. Najmlajši med njimi je bil star 12 let.

Uporaba pravega naboja je v javnosti povzročila razburjenje in razvnela burno razpravo na družbenih omrežjih. Eden od tiskovnih predstavnikov policije se je znašel pod plazom kritik, ker je pohvalil "pogum in zadržanost" policije. Nedeljski spopadi med policijo in udeleženci protestov so bili sicer eni najbolj nasilnih od začetka junija, ko so se protesti začeli.

Protestniki zahtevajo tudi svobodne volitve

Do spopadov je prišlo že v soboto, razmere v Hongkongu pa so se pred tem sicer nekoliko umirile. Zadnji spopadi med protestniki in policisti so izbruhnili pred tednom in pol, ko so protestniki zasedli hongkonško letališče.

Protesti v tej nekdanji britanski koloniji so se začeli zaradi medtem zamrznjenega predloga zakona, ki je predvidel izročanje domnevnih storilcev kaznivih dejanj Kitajski. Osrednja zahteva protestnikov, ki napovedujejo, da bodo vztrajali do konca, so zdaj svobodne volitve in neodvisna preiskava policijskega nasilja na prejšnjih demonstracijah.