Twitter in Facebook obtožila Kitajsko, da izvaja kampanjo proti protestom v Hongkongu

"Ti računi so namerno poskušali zasejati politični razdor v Hongkongu, vključno s spodkopavanjem legitimnosti in političnega položaja protestnega gibanja na terenu," je v izjavi sporočil Twitter.

To družbeno omrežje je prav tako spremenilo politiko oglaševanja, s katero je medijskim organizacijam pod državnim nadzorom prepovedalo kupovanje oglasov na omrežju, s katerimi oglašujejo svoje medije.

Kitajske državne medijske hiše so namreč na Twitterju oglaševale svoje vsebine ter promovirale prispevke proti protestnikom v Hongkongu in v podporo uradnim stališčem Pekinga.

Iz Facebooka so sporočil, da so po namigu, ki so ga dobili od Twitterja, odstranili mrežo strani, skupin in računov, ki izvirajo iz Kitajske in so bili vpleteni v "usklajeno neverodostojno ravnanje", osredotočeno na Hongkong.

Na Kitajsko, kjer sta Twitter in Facebook prepovedana, letijo očitki, da poskuša ukrojiti javno mnenje o protestih v Hongkongu. Prebivalci tega polavtonomnega območja že od junija na množičnih demonstracijah zahtevajo več demokratičnih svoboščin.