Hongkonška policija iz varnostnih razlogov prepovedala sobotne proteste

Hongkonška policija je v skrbi za javno varnost prepovedala za soboto načrtovane množične proteste, so danes sporočili organizatorji demonstracij v nekdanji britanski koloniji. Pretekli konec tedna je med protesti, ki v mestu potekajo že tri mesece, izbruhnilo najhujše nasilje do zdaj.

Policija je v pismu Državljanski fronti za človekove pravice (CHRF), ki organizira proteste, zapisala, da se bojijo, da bodo nekateri udeleženci demonstracij izvedli nasilna in destruktivna dejanja.

Policisti za ubranitev pred protestniki izstrelili opozorilni strel

Protestniki po navedbah policije pretekli konec tedna niso izvajali samo požigov in obsežnih cestnih blokad, temveč so uporabili tudi molotovke, jeklene krogle, opeke, sulice, kovinske palice in tudi drugo doma izdelano orožje, s katerim so uničevali javno lastnino ter kršili javni red in mir. Spopadli so se tudi s policisti, ki so v nedeljo pripravili vodni top, za ubranitev pred nasilnimi protestniki pa izstrelili opozorilni strel.

Foto: Reuters

S sobotnim protestom naj bi demonstranti zaznamovali peto obletnico odločitve Pekinga, da zavrne politične reforme v Hongkongu. Ta odločitev je sprožila tako imenovano gibanje dežnikov, ki je takrat trajalo 79 dni.

Organizatorji protestov se bodo na odločitev policije pritožili

CHRF, ki je organiziral največje proteste v Hongkongu v zadnjih desetletjih, je sporočil, da se bo na odločitev policije pritožil. Protestnike so pozvali, naj se zberejo v središču mesta, nato pa naj se podajo proti uradu za zveze, ki zastopa kitajsko vlado v Hongkongu, vendar je policija tudi to prepovedala.