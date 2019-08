Kljub močnim nalivom v Hongkongu več deset tisoč protestnikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na ulicah Hongkonga se je danes kljub močnemu vetru in nalivom zbralo več deset tisoč ljudi.

Shod se je začel v parku Victoria in se nadaljeval po mestu. Policija je dala dovoljenje za zbiranje, prepovedala pa pohode po mestu, česar protestniki niso upoštevali.

Kitajski državni mediji so objavili slike vojaškega osebja in oklepnih vozil v bližnjem mestu Shenzhen, zaradi česar so ZDA posvarile Peking pred vojaškim vmešavanjem v Hongkong.

Foto: Reuters

Demonstracije so se začele junija zaradi nasprotovanja predlogu zakona, ki bi omogočila izročanje osumljencev Kitajski. Nato so se razširile v množično gibanje za več demokratičnih svoboščin v mestu, ki znotraj Kitajske uživa delno avtonomijo.