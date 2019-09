V Hongkongu na prvi šolski dan stavkajo študenti in šolarji #video

V Hongkongu ob nadaljevanju protivladnih protestov danes na prvi šolski dan stavkajo študenti in učenci. Študenti so skušali ohromiti jutranji javni promet, številni učenci pa so se oblečeni v šolske uniforme in s plinskimi maskami zbrali pred srednjimi šolami.

Študenti so zjutraj na več postajah stali med vrati podzemne železnice, da se ta niso mogla zapreti, in s tem skušali povzročiti zamude v javnem prometu.

Načrtujejo 14-dnevni bojkot študija

Nove protestne akcije danes sledijo burnemu koncu tedna, ko je proteste zaznamoval izbruh nasilja med protestniki in policijo, zaradi protestov pa je bil moten tudi promet na mednarodnem letališču, kjer so odpovedali več letov. Aretirali so več kot 60 ljudi, med njimi 13-letnika.

V Hongkongu naj bi se danes tako zvrstilo več protestnih shodov, med drugim je za popoldne napovedana demonstracija pred kitajsko univerzo. Študenti sicer načrtujejo 14-dnevni bojkot študija.

Protivladni protestniki so danes pozvali tudi k splošni stavki, a še ni jasno, koliko ljudi se bo odzvalo pozivu.

Demonstracije so se začele junija zaradi nasprotovanja predlogu zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev Kitajski. Od takrat je policija zaradi protestov aretirala več kot 900 ljudi.

Zadnji spopadi med protestniki so izbruhnili, potem ko so se protestniki sredi avgusta podali na hongkonško letališče in povzročili pravi prometni kaos in številne odpovedi letov.

Hongkong se je pod okrilje Kitajske iz rok Velike Britanije vrnil leta 1997. Kot območje s posebno upravo bi moral še vse do leta 2047 uživati posebne pravice, v kar pa številni tamkajšnji prebivalci dvomijo. Osrednja zahteva hongkonških protestnikov, ki še niso odnehali, so svobodne volitve in neodvisna preiskava policijskega nasilja na prejšnjih demonstracijah, v množici pa je ob tem redno slišati tudi pozive k neodvisnosti.