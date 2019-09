Hongkong: policija s pendreki in solzivcem na metroju izvajala racije #foto #video

Na parkirišču pred terminalom hongkonškega mednarodnega letališča se je danes spet zbralo več tisoč protestnikov. Nekaj se jim je kljub varnostnim pregledom uspelo prikrasti v glavni terminal, a jih je policija odstranila. Oblasti so obenem prekinile železniški prevoz do letališča iz z njega.

Several #Hongkong civilians were assaulted by protesters at one Hongkong Metro station inside the train. #HongKongRioters #HongKongProtestors pic.twitter.com/XEZj83FYLK — Liam Stone (@Liam_Stone18) August 31, 2019

Policija je vzpostavila kordon za vhod na parkirišče in s tem še dodatno vznemirila protestnike. Od shoda jih je poskušalo prek zvočnika odvrniti tudi osebje letališča, a je bilo neuspešno.

Policisti na metroju s pendreki in solzivcem nad domnevne protestnike

Po poročanju BBC je policija na podzemni železnici začela odkrivanje domnevnih osumljencev za izgrede na sobotnih protestih. Policisti naj bi glede na posnetke z družbenih omrežij tudi s pendreki in solzivcem pridržali ljudi, za katere zgolj sumijo, da so bili na včerajšnjih protestih. Kot poroča BBC, ni povsem jasno, ali so bili pridržani resnično odgovorni vpleteni v demonstracije.

WATCH: As police storm Hong Kong's Prince Edward Metro Station, a scene of arrests, beatings, and confusion occurs #HongKongProtests #香港 pic.twitter.com/sc4Yh7XEws — Bloomberg TicToc (@tictoc) August 31, 2019

Demonstracije v Hongkongu so se začele junija zaradi nasprotovanja predlogu zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev Kitajski. Od takrat je policija zaradi protestov aretirala več kot 900 ljudi. Zadnji spopadi med protestniki so izbruhnili potem, ko so se protestniki sredi meseca podali na hongkonško letališče ter tam povzročili pravi prometni kaos in številne odpovedi poletov.

Hong Kong police raid on a metro station to arrest protestors #HongKong pic.twitter.com/PoLcbA3195 — CNW (@ConflictsW) August 31, 2019

Protestniki pozivajo tudi k neodvisnosti Hongkonga od Kitajske

Hongkong se je pod okrilje Kitajske iz rok Velike Britanije vrnil leta 1997. Kot območje s posebno upravo bi moral še vse do leta 2047 uživati posebne pravice, o čemer pa številni tamkajšnji prebivalci dvomijo. Osrednja zahteva hongkonških protestnikov so svobodne volitve in neodvisna preiskava policijskega nasilja na prejšnjih demonstracijah, protestniki pa pozivajo tudi k neodvisnosti.